Elordi y Zabaleta han ganado con facilidad a Jaka e Iztueta (22-13)

Elordi-Zabaleta
18:00 - 20:00
Elordi y Zabaleta. Foto: EiTB
author image

EITB

Última actualización

Elordi y Zabaleta han derrotado 22-13 a Jaka e Iztueta en la 14ª jornada del Campeonato de Parejas en Alsasua. Los azules han vuelto a demostrar que son una de las parejas más sólidas del campeonato, junto a Laso-Albisu.

Jose Javier Zabaleta Parejas Pelota a mano Aspe Pelota Pelota Aitor Elordi

