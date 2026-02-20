PAREJAS
Jaka e Iztueta vencen a Larrazabal y Landa (22-15), y se la jugarán el domingo ante Zabala y Martija

Jaka-Iztueta
18:00 - 20:00

Jaka e Iztueta. Foto: EiTB

Euskaraz irakurri: Jakak eta Iztuetak Larrazabal eta Landa garaitu dituzte (22-15)
author image

EITB

Última actualización

Jaka e Iztueta han derrotado 22-15 a Larrazabal y Landa en los play-off del Campeonato de Parejas. Una victoria que les permite a los colorados medirse este domingo a Zabala y Martija; los ganadores serán semifinalistas.

Parejas Erik Jaka Pelota a mano Baiko pelota Martxel Iztueta Pelota

