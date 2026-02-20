Jaka e Iztueta vencen a Larrazabal y Landa (22-15), y se la jugarán el domingo ante Zabala y Martija
Jaka e Iztueta han derrotado 22-15 a Larrazabal y Landa en los play-off del Campeonato de Parejas. Una victoria que les permite a los colorados medirse este domingo a Zabala y Martija; los ganadores serán semifinalistas.
Te puede interesar
Altuna y Ezkurdia logran el pase a semifinales a la primera tras ganar 22-12 a Zabala y Martija
Joseba Ezkurdia, como zaguero, ha realizado su mejor partido del campeonato. En la segunda mitad del encuentro el guipuzcoano y el navarro han sido aún más superiores. Javi Zabala y Julen Martija tendrán una segunda oportunidad para colarse en semifinales.
Impresionante marca de Laso y Albisu, 13 victorias en 14 jornadas
Unai Laso y Jon Ander Albisu llegarán a las semifinales del Campeonato de Parejas tras una gran liguilla. Tras ganar 22-20 ayer, han logrado 13 victorias en 14 jornadas. La mejor marca de la liguilla de los últimos nueve años.
Clasificaciones, resultados y calendario del Campeonato de Parejas 2025-2026
Habrá una primera liga de catorce jornadas. Posteriormente, se jugará un play-off entre las parejas clasificadas del tercer y al sexto lugar, una liguilla de semifinales, y la gran final, el 29 de marzo.
El debutante Landa ocupará el lugar del lesionado Mariezkurrena en el playoff
Jugará, junto a Larrazabal, frente a Jaka e Iztueta este próximo viernes, 20 de febrero, en Amorebieta-Etxano. En caso de ganar, también sustituirá al zaguero de Berriozar el domingo en Arrasate. En ese choque tendría enfrente al perdedor del Zabala-Martija vs. Altuna-Ezkurdia.
Elordi y Zabaleta han ganado con facilidad a Jaka e Iztueta (22-13)
Elordi y Zabaleta han derrotado 22-13 a Jaka e Iztueta en la 14ª jornada del Campeonato de Parejas en Alsasua. Los azules han vuelto a demostrar que son una de las parejas más sólidas del campeonato, junto a Laso-Albisu.
Altuna y Ezkurdia aseguran la cuarta plaza tras vencer a Larrazabal y Eskiroz (22-15)
Altuna y Ezkurdia han derrotado 22-15 a Larrazabal y Eskiroz en la 14ª jornada del Campeonato de Parejas, una victoria que les ha permitido asegurarse la cuarta plaza en el Campeonato de Parejas y disputar el partido del play-off el jueves ante Zabala y Martija.
Zabala y Martija terminan la liguilla del Parejas con victoria (20-22)
Zabala y Martija han derrotado por 20-22 a Peña e Imaz en la 14ª jornada del Campeonato de Parejas. No había nada en juego, pero la pareja ha demostrado su solidez para la siguiente ronda.
La última jornada definirá las posiciones de las cuatro parejas clasificadas para el playoff
Jon Mariezkurrena puede haber dicho adiós al campeonato tras abrírsele el callo de su mano derecha el pasado viernes. Elordi y Zabaleta ya están clasificados, y la pareja más mediática, Altuna-Ezkurdia, también ha logrado el objetivo e, incluso, podría ser cuarta.
Eskiroz sustituirá a Mariezkurrena, con mal de manos, este sábado en Donostia
El zaguero de Berriozar sufrió una rotura de callo en la palma de su mano derecha durante el partido del pasado viernes, y se encuentra en tratamiento con curas sucesivas de la herida.