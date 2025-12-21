PAREJAS
Laso y Albisu han vencido fácilmente a Elordi y Zabaleta (11-22)

Binakakoa
18:00 - 20:00
Foto: EiTB.
Euskaraz irakurri: Lasok eta Albisuk aise menderatu dituzte Elordi eta Zabaleta (11-22)

Última actualización

Unai Laso y Jon Ander Albisu están siendo fuertes en el Campeonato de Parejas, sólo han perdido un partido de cinco. Hoy han vuelto a ganar con mucha superioridad tras derrotar a Elordi y Zabaleta por 11-22.

Jose Javier Zabaleta Parejas Pelota a mano Pelota Aitor Elordi Iñaki Artola

