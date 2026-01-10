Etxeberria y Rezusta logran una sufrida victoria en un gran duelo ante Zabala y Martija (22-21)

Jokin Altuna y Joseba Ezkurdia han ganado 22-15 a Peio Etxeberria y Beñat Rezusta en el partido que ha cerrado la octava jornada del campeonato por parejas. Los colorados se han colocado con cuatro victorias en la clasificación junto a otras seis parejas, mientras que los azules se quedan con pocas opciones.