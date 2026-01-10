CAMPEONATO DE PAREJAS
Etxeberria y Rezusta logran una sufrida victoria en un gran duelo ante Zabala y Martija (22-21)

Binakako Txapelketa. Etxeberria-Rezusta vs Zabala-Martija (22-21).
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Etxeberriak eta Rezustak asko kostatako garaipena lortu dute Zabalaren eta Martijaren aurrean (22-21)
author image

EITB

Última actualización

Peio Etxeberria y Beñat Rezusta se ha impuesto por 22-21 a Javi Zabala y Julen Martija en un duro y emocionante partido este sábado en el Adarraga. La pareja colorada ha realizado una remontada épica tras ir perdiendo 12-18 y sumar así su segundo punto en el Campeonato de Parejas.

 

Parejas Pelota a mano Pelota

