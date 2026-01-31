Campeonato de parejas

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Laso y Albisu siguen invictos, han ganado a Elordi y Zabaleta (17-22)

Laso-Albisu
18:00 - 20:00

Laso y Albisu. Foto: EiTB

Euskaraz irakurri: Lasok eta Albisuk etenik gabe jarraitzen dute, Elordi eta Zabaleta garaitu dituzte (17-22)
author image

EITB

Última actualización

Laso y Albisu han sumado su undécima victoria en la 12ª jornada del Campeonato de Parejas al doblegar a Elordi y Zabaleta por 17-22. En la primera mitad los rojos han estado por delante por 9-5, pero después los azules han logrado un empate a 11-11, y a partir de ahí han tomado el mando.

Parejas Pelota a mano Unai Laso Jon Ander Albisu Baiko pelota

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X