Laso y Albisu siguen invictos, han ganado a Elordi y Zabaleta (17-22)
Laso y Albisu han sumado su undécima victoria en la 12ª jornada del Campeonato de Parejas al doblegar a Elordi y Zabaleta por 17-22. En la primera mitad los rojos han estado por delante por 9-5, pero después los azules han logrado un empate a 11-11, y a partir de ahí han tomado el mando.
Te puede interesar
Altuna y Ezkurdia dan un gran paso tras derrotar a Peña e Imaz (22-15)
Altuna y Ezkurdia han sumado su quinto punto en la 12ª jornada del Campeonato de Parejas tras derrotar a Peña e Imaz (22-15). Esta victoria les ha permitido dar un paso de gigante hacia los play-off, mientras que los azules se quedan con cuatro victorias.
Zabala y Martija vencen a Larrazabal y Mariezkurrena II (22-21)
Zabala y Martija han ganado a Larrazabal y Mariezkurrena II en el frontón Uranzu de Irún. Zabala no ha salido con buen sabor de boca, según ha contado es un frontón irregular y complicado. Sin embargo, los de rojo han salido satisfechos con resultado.
Peña II entra por Artola y Laso reaparece el fin de semana
La duodécima jornada del Campeonato de Parejas llega marcada por sustituciones obligadas y regresos esperados, con movimientos destacados tanto en Primera como en Serie B.
Jon Ander Albisu sobre el Campeonato de Parejas: "Estoy disfrutando en la cancha"
Jon Ander Albisu está realizando un buen Campeonato de Parejas junto al delantero Unai Laso. Con los resultados a favor, a Albisu ya le ronda por la mente la idea de conseguir la txapela, pero aún le queda mucho camino por delante. Hemos estado con él en Ataun, su pueblo natal.
Clasificaciones, resultados y calendario del Campeonato de Parejas 2025-2026
Habrá una primera liga de catorce jornadas. Posteriormente, se jugará un play-off entre las parejas clasificadas del tercer y al sexto lugar, una liguilla de semifinales, y la gran final, el 29 de marzo.
Peña cumple el papel de Laso para derrotar a Altuna y Ezkurdia (14-22)
Peña y Albisu han vencido 14-22 a Altuna y Ezkurdia en la 11ª jornada del Campeonato de Parejas. La pareja de Baiko ya tenía asegurada su clasificación, pero el de Aspe deberá tener cuidado en las últimas jornadas.
Elordi y Zabaleta, muy superiores en el regreso de Artola marcado por problemas (6-22)
Elordi y Zabaleta han sumado su séptima victoria en la 11ª jornada del Campeonato por Parejas tras derrotar a Artola e Imaz por 6-22. Aunque el partido parecía igualado al principio, Artola ha sufrido un mal golpe en la mano izquierda que ha desequilibrado el encuentro.
Larrazabal y Mariezkurrena logran un valioso punto venciendo a Etxeberria y Rezusta (16-22)
Larrazabal y Mariezkurrena han sumado su sexta victoria en la jornada 11 del Campeonato por Parejas al derrotar a Etxeberria y Rezusta por 16-22, mientras que estos últimos tendrán muy difícil avanzar en la competición.
Peña sustituirá a Laso el domingo en Pamplona
Laso, con molestias musculares en la pierna, será sustituido este domingo por Peña II en el Navarra Arena, en la 11ª jornada del Campeonato de Parejas.