Altuna y Ezkurdia se clasifican para los play-off tras derrotar a Jaka e Iztueta (22-18)
Altuna y Ezkurdia han derrotado 22-18 a Jaka e Iztueta en la 13ª jornada del Campeonato de Parejas. A pesar de que los azules se han impuesto 2-11 en el inicio del partido, los rojos han sido capaces de remontar el partido, por lo que Artola e Imaz se han quedado fuera de la competición.
Laso y Albisu suman su duodécima victoria tras derrotar también a Zabala y Martija (22-19)
Laso y Albisu han sumado su duodécima victoria tras doblegar a Zabala y Martija en la 13ª jornada del Campeonato de Parejas. Tras este resultado, junto a los vencedores de hoy, Elordi y Zabaleta se clasifican a a las semifinales sin necesidad de disputar los play-off.
Elordi y Zabaleta logran una importante victoria para afianzarse en la segunda plaza (22-18)
Elordi y Zabaleta han ganado 22-18 a Larrazabal y Mariezkurrena en la 13ª jornada del Campeonato de Parejas. El partido ha estado muy disputado hasta que Mariezkurrena se ha lesionado.
Altuna y Ezkurdia dan un gran paso tras derrotar a Peña e Imaz (22-15)
Altuna y Ezkurdia han sumado su quinto punto en la 12ª jornada del Campeonato de Parejas tras derrotar a Peña e Imaz (22-15). Esta victoria les ha permitido dar un paso de gigante hacia los play-off, mientras que los azules se quedan con cuatro victorias.
Laso y Albisu siguen invictos, han ganado a Elordi y Zabaleta (17-22)
Laso y Albisu han sumado su undécima victoria en la 12ª jornada del Campeonato de Parejas al doblegar a Elordi y Zabaleta por 17-22. En la primera mitad los rojos han estado por delante por 9-5, pero después los azules han logrado un empate a 11-11, y a partir de ahí han tomado el mando.
Zabala y Martija vencen a Larrazabal y Mariezkurrena II (22-21)
Zabala y Martija han ganado a Larrazabal y Mariezkurrena II en el frontón Uranzu de Irún. Zabala no ha salido con buen sabor de boca, según ha contado es un frontón irregular y complicado. Sin embargo, los de rojo han salido satisfechos con resultado.