Altuna y Ezkurdia se clasifican para los play-off tras derrotar a Jaka e Iztueta (22-18)

Altuna eta Ezkurdia
18:00 - 20:00
Altuna y Ezkurdia. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Altunak eta Ezkurdiak play-offetarako txartela eskuratu dute, Jaka eta Iztueta garaituta (22-18)
author image

EITB

Última actualización

Altuna y Ezkurdia han derrotado 22-18 a Jaka e Iztueta en la 13ª jornada del Campeonato de Parejas. A pesar de que los azules se han impuesto 2-11 en el inicio del partido, los rojos han sido capaces de remontar el partido, por lo que Artola e Imaz se han quedado fuera de la competición.

Joseba Ezkurdia Parejas Aspe Pelota Jokin Altuna Pelota

