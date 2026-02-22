CAMPEONATO DE PAREJAS

Jaka e Iztueta logran el último billete para semifinales tras vencer 22-10 a Zabala y Martija

Binakakoa
18:00 - 20:00
Jaka e Iztueta. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Jakak eta Iztuetak finalerdietarako azken txartela eskuratu dute, Zabala eta Martija 22-10 garaituta
author image

EITB

Última actualización

Jaka e Iztueta han derrotado 22-10 a Zabala y Martija en los play-off del Campeonato de Parejas, una victoria que les permite estar en semifinales junto a Laso-Albisu, Elordi-Zabaleta y Altuna-Ezkurdia. 

Parejas Erik Jaka Pelota a mano Baiko pelota Martxel Iztueta Pelota

