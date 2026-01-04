CAMPEONATO DE PAREJAS
Partido más largo y cuarta victoria: Zabala y Martija dominan (15-22)

Zabala eta Martija
18:00 - 20:00
Zabala y Martija. Foto: EiTB.
Euskaraz irakurri: Partidarik luzeena eta laugarren garaipena: Zabala eta Martija nagusi (15-22)

Última actualización

Zabala y Martija suman su cuarta victoria tras derrotar a Elordi y Zabaleta por 15-22 Ha sido el partido más largo disputado hasta el momento y también el que más pelotazos ha tenido, con un total de 861. 

Parejas Pelota a mano Julen Martija Pelota

Etxeberria eta Rezusta partida irabazi ostean garaipena ospatzeko besarkatu dira
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Etxeberria y Rezusta se imponen a Larrazabal y Mariezkurrena en Barañain (22-19)

En una emocionante jornada de pelota mano correspondiente a la liga de clasificación del Campeonato Parejas 2025, la pareja Peio Etxeberria y Rezusta se impuso por 22-19 a Larrazabal y Mariezkurrena II en el frontón de Barañain.  El duelo, muy igualado de principio a fin, se decidió en los últimos tantos gracias al empuje de Etxeberria y Rezusta, que lograron romper el equilibrio en la recta final y llevarse la victoria ante un combativo Larrazabal-Mariezkurrena.   

