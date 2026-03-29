Final por parejas
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Jon Ander Albisu: "16 años después, me calzo la txapela"

Jon Ander Albisu Binakako Txapeldun
18:00 - 20:00
Jon Ander Albisu. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Jon Ander Albisu: "16 urte eta gero, txapela buruan"
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EITB

Última actualización

Unai Laso y Jon Ander Albisu son los campeones del Campeonato de Parejas 2025-2026 tras derrotar a Altuna IIIy Ezkurdia por 16-22En este vídeo recogemos las primeras palabras del pelotari de Ataun.

Joseba Ezkurdia Parejas Jon Ander Albisu Unai Laso Jokin Altuna Pelota

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