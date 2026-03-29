Madre y hermano de Albisu: “El sueño se ha hecho realidad"

No hay final sin tensión y tampoco ha faltado, eso sí, de manera puntual, en la gran final del Parejas 2026 cuando Jokin Altuna ha estorbado a Unai Laso en los cuadros delanteros con un 9-9 en el marcador. Finalmente, el tanto ha caído del lado de la pareja azul, que se ha adelantado 9-10 en el marcador. Laso, sin embargo, ha lanzado una mirada muy significativa al mago de Amezketa.