FINAL DEL PAREJAS

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Madre y hermano de Albisu: “El sueño se ha hecho realidad"

Albisuren ama eta anaia
18:00 - 20:00
La madre y el hermano de Albisu. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Albisuren ama eta anaia: "Ametsa egia bihurtu da"
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I. G. A. | EITB

Última actualización

La madre y el hermano de Jon Ander Albisu se han mostrado llenos de alegría cuando el pelotari de Baiko se ha proclamado campeón. Además, han desvelado una curiosidad: la hija ya había soñado con la victoria.

Parejas Pelota a mano Jon Ander Albisu

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