CAMPEONATO DE PAREJAS

¡Altuna y Ezkurdia, a la final del Parejas!

Binakakoa
18:00 - 20:00
Altuna y Ezkurdia. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Altuna eta Ezkurdia, binakako finalera!
author image

EITB

Última actualización

Altuna y Ezkurdia han derrotado a Laso y Albisu en la segunda jornada de la liguilla de semifinales (22-15). Con esta victoria, la pareja de Aspe se ha clasificado para la final. 

Joseba Ezkurdia Parejas Pelota a mano Aspe Pelota Jokin Altuna Pelota

