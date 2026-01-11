CAMPEONATO DE PAREJAS
Laso y Albisu muestran su superioridad arrollando a Jaka e Iztueta (5-22)

Laso Albisu
18:00 - 20:00
Laso y Albisu. Foto: EiTB.
Euskaraz irakurri: Lasok eta Albisuk erakustaldia eman dute Jakaren eta Iztuetaren aurka (5-22)

Última actualización

Unai Laso y Jon Ander Albisu refuerzan su liderato en el Campeonato de Parejas logrando una contundente victoria ante Erik Jaka y Martxel Iztueta. Los azules han dominado el encuentro de principio a fin, y, tras el 5-10, han puesto la directa hasta el cartón 22. 

Parejas Pelota a mano Unai Laso Pelota

