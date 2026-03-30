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Jon Ander Albisu, mejor pelotari de la final del Campeonato de Parejas

Albisu pilotari onena
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jon Ander Albisu, Binakako finaleko pilotaririk onena
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J. E. R. | EITB

Última actualización

El zaguero de Ataun, además de la txapela, que ha logrado con Unai Laso, también se ha adjudicado el premio al mejor pelotari del partido definitivo, disputado este domingo en el Navarra Arena.

Pelota Navarra Arena Pelota a mano Jon Ander Albisu Unai Laso Jokin Altuna Joseba Ezkurdia Parejas

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