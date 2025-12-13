Laso y Albisu ganan el tercer partido del campeonato tras derrotar a Etxeberria y Rezusta (22-17)
Laso y Albisu han ganado 22-17 a Etxeberria y Rezusta en la 4ª jornada del Campeonato de Parejas. Los de Aspe han perdido los cuatro partidos disputados, por lo que aún no han conseguido puntuar.
Te puede interesar
Larrazabal y Mariezkurrena logran una victoria de prestigio ante Altuna y Ezkurdia (19-22)
Larrazabal y Mariezkurrena han ganado 19-22 a Altuna y Ezkurdia en la 4ª jornada del Campeonato de Parejas. Iban 19-17 por detrás, pero han conseguido darle la vuelta al marcador para lograr su segunda victoria.
Jaka e Iztueta ganan, 22-8, a Artola e Imaz, y ya tienen dos puntos en el Campeonato de Parejas
En el partido que se ha jugado en el Beotibar el lunes por la tarde, el delantero de Lizartza y el zaguero de Tolosa han dominado desde el principio, y se han impuesto con claridad.
Un pelotazo involuntario de Peña II, sin el partido en juego, daña a Salaverri II en la rodilla
Con 21-18 para Jon Ander Peña y Rubén Salaverri, ante Amiano y Eskiroz, un pelotazo de Peña II hacia la pared ha impactado en la rodilla izquierda del zaguero de Fuenmayor. Salaverri II ha tenido que ir al vestuario, pero, minutos después, se ha recuperado, y ha finalizado el partido.
Larrazabal y Mariezkurrena logran la victoria en un partido en el que Laso dio el susto (20-22)
Larrazabal y Mariezkurrena han ganado 20-22 a Laso y Albisu en la tercera jornada del Campeonato de Parejas. Laso, además, se ha hecho daño en la rodilla de la que fue operado.
Zabala y Martija ya tienen dos puntos, tras ganar a Altuna III y Ezkurdia (16-22)
Es la primera derrota para Jokin Altuna y Joseba Ezkurdia, que, en el partido jugado en Barcelona, han comenzado perdiendo 0-6; Javi Zabala y Julen Martija han ganado con merecimiento, tras completar un buen encuentro.
Segundo punto para Elordi y Zabaleta, con Etxeberria y Rezusta sin poder ganar (22-14)
Elordi y Zabaleta han vencido 22-14 a Etxeberria y Rezusta en la tercera jornada del Campeonato de Parejas y han sumado su segundo punto, mientras que la pareja azul sigue sin ganar.
Altuna y Ezkurdia lideran la clasificación tras vencer a Elordi y Zabaleta (22-14)
Altuna y Ezkurdia han ganado 22-14 a Elordi y Zabaleta en la segunda jornada del Campeonato de Parejas y se colocan primeros en la clasificación, con Laso y Albisu como únicos rivales con dos victorias.
Laso y Albisu arrollan a Jaka e Iztueta (22-6)
Unai Laso y Jon Ander Albisu han sumado su segundo punto en la liguilla del Campeonato de Parejas tras vencer este sábado a Erik Jaka y Martxel Iztueta con un contundente 22-6.
Zabala y Martija superan a P. Etxeberria y Rezusta (12-22) y suman su primer punto en el Campeonato de Parejas
En el partido que ha abierto la segunda jornada, el viernes por la noche, en Basauri, Javi Zabala y Julen Martija no han comenzado de manera muy brillante, ante Peio Etxeberria y Beñat Rezusta, pero, en la segunda parte del encuentro, han sido muy superiores.