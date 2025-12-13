CAMPEONATO DE PAREJAS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Laso y Albisu ganan el tercer partido del campeonato tras derrotar a Etxeberria y Rezusta (22-17)

18:00 - 20:00
Laso y Albisu tras ganar a Etxeberria y Rezusta
Euskaraz irakurri: Txapelketako hirugarren partida irabazi dute Lasok eta Albisuk Etxeberria eta Rezusta garaituta (22-17)
author image

EITB

Última actualización

Laso y Albisu han ganado 22-17 a Etxeberria y Rezusta en la 4ª jornada del Campeonato de Parejas. Los de Aspe han perdido los cuatro partidos disputados, por lo que aún no han conseguido puntuar. 

Parejas Pelota a mano Unai Laso Pelota

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X