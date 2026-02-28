Altuna y Ezkurdia logran la victoria ante Elordi y Zabaleta (22-16)

Joseba Ezkurdia se ha ausentado de la elección de material por un proceso febril, pero no tendrá problemas para el partido del sábado en el frontón Atano III de Donostia. Ambas parejas llegan en buen momento, y uno de sus dos enfrentamientos en la liguilla previa, fue sin duda el choque más disputado de los jugados hasta ahora en la presente edición.