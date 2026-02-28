CAMPEONATO DE PAREJAS

Altuna y Ezkurdia logran la victoria ante Elordi y Zabaleta (22-16)

Binakakoa
18:00 - 20:00
Altuna y Ezkurdia. Foto: EiTB
EITB

EITB

Última actualización

Altuna y Ezkurdia han ganado 22-16 a Elorza y Zabaleta en el primer partido de la liguilla de semifinales. Tras empatar 9-9, los rojos se han escapado y han roto el partido.

