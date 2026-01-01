7ª jornada

Laso y Albisu refuerzan su liderato en el Campeonato de Parejas, tras ganar ante Zabala y Martija (22-19)

Unai Laso eta Jon Ander Albisu.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lasok eta Albisuk Binakako Txapelketan duten lehen postua sendotu dute, Zabala eta Martija menderatuta (22-19)
author image

EITB

Última actualización

La pareja de Baiko suma ya seis victorias en las siete jornadas que ha disputado, y finaliza la primera vuelta de la liguilla en lo más alto de la clasificación. En el partido disputado en el Astelena, han tenido el mando en el marcador, pero han debido apretar para asegurar la victoria.

Pelota Pelota a mano Unai Laso Julen Martija Frontón Astelena Parejas

Te puede interesar

Etxeberria eta Rezusta partida irabazi ostean garaipena ospatzeko besarkatu dira
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Etxeberria y Rezusta se imponen a Larrazabal y Mariezkurrena en Barañain (22-19)

En una emocionante jornada de pelota mano correspondiente a la liga de clasificación del Campeonato Parejas 2025, la pareja Peio Etxeberria y Rezusta se impuso por 22-19 a Larrazabal y Mariezkurrena II en el frontón de Barañain.  El duelo, muy igualado de principio a fin, se decidió en los últimos tantos gracias al empuje de Etxeberria y Rezusta, que lograron romper el equilibrio en la recta final y llevarse la victoria ante un combativo Larrazabal-Mariezkurrena.   

