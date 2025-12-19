Larrazabal y Mariezkurrena superan a Zabala y Martija llevándose los últimos 7 tantos (16-22)
Larrazabal y Mariezkurrena han ganado 16-22 a Zabala y Martija en la 5ª jornada del Campeonato de Parejas. Han comenzado por detrás en el marcador, pero poco a poco han ido mejorando su juego y los últimos 7 tantos han sido de ellos.
Elordi-Zabaleta en lo más alto del Campeonato de Parejas junto a Laso-Albisu
Las parejas formadas por Elordi-Zabaleta y Laso-Albisu han destacado en estas cuatro jornadas del Campeonato de Parejas, en las que han logrado tres victorias y se han situado en lo más alto de la clasificación.
Elordi y Zabaleta logran la victoria ante Jaka e Iztueta (12-22)
Aitor Elordi y José Javier Zabaleta han ganado 12-22 a Erik Jaka y Martxel Iztueta en la 4ª jornada del Campeonato de Parejas. Gracias a esta victoria han sumado el tercer punto.
Laso y Albisu ganan el tercer partido del campeonato tras derrotar a Etxeberria y Rezusta (22-17)
Laso y Albisu han ganado 22-17 a Etxeberria y Rezusta en la 4ª jornada del Campeonato de Parejas. Los de Aspe han perdido los cuatro partidos disputados, por lo que aún no han conseguido puntuar.
Larrazabal y Mariezkurrena logran una victoria de prestigio ante Altuna y Ezkurdia (19-22)
Larrazabal y Mariezkurrena han ganado 19-22 a Altuna y Ezkurdia en la 4ª jornada del Campeonato de Parejas. Iban 19-17 por detrás, pero han conseguido darle la vuelta al marcador para lograr su segunda victoria.
Jaka e Iztueta ganan, 22-8, a Artola e Imaz, y ya tienen dos puntos en el Campeonato de Parejas
En el partido que se ha jugado en el Beotibar el lunes por la tarde, el delantero de Lizartza y el zaguero de Tolosa han dominado desde el principio, y se han impuesto con claridad.
Un pelotazo involuntario de Peña II, sin el partido en juego, daña a Salaverri II en la rodilla
Con 21-18 para Jon Ander Peña y Rubén Salaverri, ante Amiano y Eskiroz, un pelotazo de Peña II hacia la pared ha impactado en la rodilla izquierda del zaguero de Fuenmayor. Salaverri II ha tenido que ir al vestuario, pero, minutos después, se ha recuperado, y ha finalizado el partido.
Larrazabal y Mariezkurrena logran la victoria en un partido en el que Laso dio el susto (20-22)
Larrazabal y Mariezkurrena han ganado 20-22 a Laso y Albisu en la tercera jornada del Campeonato de Parejas. Laso, además, se ha hecho daño en la rodilla de la que fue operado.
Zabala y Martija ya tienen dos puntos, tras ganar a Altuna III y Ezkurdia (16-22)
Es la primera derrota para Jokin Altuna y Joseba Ezkurdia, que, en el partido jugado en Barcelona, han comenzado perdiendo 0-6; Javi Zabala y Julen Martija han ganado con merecimiento, tras completar un buen encuentro.
Segundo punto para Elordi y Zabaleta, con Etxeberria y Rezusta sin poder ganar (22-14)
Elordi y Zabaleta han vencido 22-14 a Etxeberria y Rezusta en la tercera jornada del Campeonato de Parejas y han sumado su segundo punto, mientras que la pareja azul sigue sin ganar.