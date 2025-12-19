CAMPEONATO DE PAREJAS
Larrazabal y Mariezkurrena superan a Zabala y Martija llevándose los últimos 7 tantos (16-22)

Larrazabal eta Mariezkurrena binakako Txapelketan.
18:00 - 20:00
Larrazabal y Mariezkurrena. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Azken 7 tantoak eginez irabazi diete Larrazabalek eta Mariezkurrenak Zabalari eta Martijari (16-22)
author image

EITB

Última actualización

Larrazabal y Mariezkurrena han ganado 16-22 a Zabala y Martija en la 5ª jornada del Campeonato de Parejas. Han comenzado por detrás en el marcador, pero poco a poco han ido mejorando su juego y los últimos 7 tantos han sido de ellos.

Parejas Pelota a mano Jon Mariezkurrena Julen Martija Vídeos deportivos

