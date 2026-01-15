DATA OFIZIALAK

Gizonezkoen eta emakumezkoen 2026ko UCI World Tourreko egutegia

Emakumezkoen lehen proba, Down Under Tourra, urtarrilaren 17an hasiko da. Gizonezkoak hiru egun geroago hasiko dira lehiatzen, proba berean. 

UCI World Tour egutegia. Argazkia: EITB

author image

EITB

Azken eguneratzea

2025EKO UCI WORLD TOURREKO EGUTEGIA

URTARRILA

17-19 | Down Under Tourra (AUS) [UCIWWT].

20-25 | Down Under Tourra (AUS) [UCIWT].

31 | Cadel Evans Great Ocean Road Race (AUS) [UCIWWT].

------------------------------------------------------

OTSAILA

01 | Cadel Evans Great Ocean Road Race (AUS) [UCIWT].

05-08 | UAE Tourra (UAE) [UCIWWT].

16-22 | UAE Tour (UAE) [UCIWT].

28 | Omloop Het Nieuwsblad (BEL) [UCIWT eta UCIWWT].

------------------------------------------------------

MARTXOA

07 | Strade Bianche (ITA) [UCIWT eta UCIWWT].

08-15 | Paris-Niza (FRA) [UCIWT].

09-15 | Tirreno-Adriatico (ITA) [UCIWT].

15 | Alfredo Binda Garaikurra (ITA) [UCIWWT].

21 | Milan-San Remo (ITA) [UCIWT eta UCIWWT].

23-29 | Kataluniako Volta (CAT) [UCIWT].

25 | Brujas-De Panne (BEL) [UCIWT].

26 | Brujas-De Panne (BEL) [UCIWWT].

27 | E3 SaxoBank Classic (BEL) [UCIWT].

29 | Gante-Wevelgem (BEL) [UCIWT eta UCIWWT].

------------------------------------------------------

APIRILA

01 | Flandrian Zehar (BEL) [UCIWT eta UCIWWT].

05 | Flandriako Tourra (BEL) [UCIWT eta UCIWWT].

06-11 | Itzulia Basque Country (EUS) [UCIWT].

12 | Paris-Roubaix (FRA) [UCIWT eta UCIWWT].

19 | Amstel Gold Race (NED) [UCIWT eta UCIWWT].

22 | Flèche Wallonne (klasikoa) (BEL) [UCIWT eta UCIWWT].

26 | Lieja-Bastogne-Lieja (BEL) [UCIWT eta UCIWWT].

28-03 | Romandiako Tourra (SUI) [UCIWT].

------------------------------------------------------

MAIATZA

01 | Eschborn-Frankfurt (GER) [UCIWT].

03-10 | Espainiako Vuelta (ESP) [UCIWWT].

08-31 | Italiako Giroa (ITA) [UCIWT].

15-17 | Itzulia Women (EUS) [UCIWWT].

21-24 | Burgosko Itzulia (ESP) [UCIWWT].

30-07 | Italiako Giroa (ITA) [UCIWWT].

------------------------------------------------------

EKAINA

05-08 | Britainia Handiko Tourra (BRI) [UCIWWT].

07-16 | Auvergne Tourra (FRA) [UCIWT].

13 | Copenhagen Sprint (DAN) [UCIWWT].

14 | Copenhagen Sprint (DAN) [UCIWT].

17-21 | Suitzako Itzulia (SUI) [UCIWWT].

17-21 | Suitzako Itzulia (SUI) [UCIWT].

------------------------------------------------------

UZTAILA

04-26 | Frantziako Tourra (FRA) [UCIWT].

------------------------------------------------------

ABUZTUA

01-09 | Frantziako Tourra (FRA) [UCIWWT].

01 | Donostiako Klasikoa (EUS) [UCIWT].

03-09 | Poloniako Tourra (POL) [UCIWT].

16 | Hanburgoko Klasikoa (ALE) [UCIWT].

19-23 | Renewi Tourra (BEL) [UCIWT].

22-13 | Espainiako Vuelta (ESP) [UCIWT].

29 | Lorient Agglomeration - Ceratizit Trofeoa Klasikoa (FRA) [UCIWWT].

30 | Bretainiako Klasikoa (FRA) [UCIWT].

------------------------------------------------------

IRAILA

02-07 | Simac Ladies Tourra (NED) [UCIWWT].

04-06 | Romandiako Tourra (SUI) [UCIWWT].

11 | Quebeceko Sari Nagusia (CAN) [UCIWT].

14 | Montrealgo Sari Nagusia (CAN) [UCIWT].

------------------------------------------------------

URRIA

10 | Il Lombardia (ITA) [UCIWT].

13-15 | Chongming Island Tourra (CHN) [UCIWWT].

13-18 | Guangxiko Tourra (CHN) [UCIWT].

18 | Guangxiko Tourra (CHN) [UCIWWT].

 

*Azalpen-oharra

UCIWT: UCI World Tour (gizonezkoen lehiak)

UCIWWT: UCI Women's World Tour (emakumezkoen lehiak)

