LIEJA-BASTOÑA-LIEJA
Pogacarrek, Seixas mendean hartuta, laugarren Lieja-Bastogne-Lieja irabazi du; Volleringek hirugarrena eskuratu du

Esloveniarra nagusitu da berriro Lieja-Bastogne-Lieja lasterketan, Paul Seixas frantziarrarekin lehia estua izan ondoren. Volleringek, berriz, Redoute mendatean jo du erasoa, eta bakarrik helmugaratu da, baja garrantzitsuak izan dituen edizio batean.

Pogacar eta Vollering. Argazkia: EFE

KIROLAK EITB

Tadej Pogacarrek (UAE) bere nagusitasuna luzatu du Lieja-Bastogne-Lieja lasterketan, bere laugarren garaipena lortu baitu egutegiko klasikorik zaharrenean. UAEko txirrindulariak espero baino gehiago sufritu du, Paul Seixas gazteak La Redouten egindako erasoari eutsi baitio, baina azkenean frantziarrak amore eman du Roche-aux-Faucons mendateko igoeran.

Remco Evenepoel (Red Bull) izan da hirugarren, hasiera oso erasokorra egin ostean ezin izan baitio Pogacarrek ezarritako erritmoari jarraitu. Garaipen honekin, esloveniarrak Alejandro Valverde eta Moreno Argentin berdindu ditu palmaresean, Eddy Merckxen errekorretik garaipen bakarrera geratuta.

 

Lasterketa modu gorabeheratsuan hasi da, eroriko batek tropela zatitu ostean, Evenepoelek alde egin baitu, Nico Denzekin batera. Hala ere, UAEk eta Decathlonek batera egindako lanari esker, ihesaldia neutralizatu dute azken 100 kilometroak baino lehen.

Azken zatian, Pogacarrek ohiko erasoa jo du La Redouten, eta Seixas bakarrik izan da haren gurpilean jarraitzeko gai. Biek elkarlanean aritu dira Roche-aux-Fauconsera arte, non munduko txapeldunak behin betiko erasoa jo duen gailurrera iristeko 600 metro falta zirenean.

Pogacar bakarrik helmugaratu da, 5 ordu, 50 minutu eta 28 segundoko denborarekin, eta probako ediziorik azkarrena sinatu du, 44 km/h-tik gorako batez besteko abiadurarekin.

Volleringek Redoute mendatean erasoa jo du, eta bakarrik helmugaratu da 

Demi Vollering (FDJ United - Suez) txirrindulari herbeheretarrak hirugarren garaipena lortu du Lieja-Bastogne-Liejan, 35 kilometro falta zirenean, Redoute mendatean eraso erabakigarria eginda. Bakarrik joan da helmugaraino, bere denboraldi bikaina berretsiz.

Atzetik, taldea zatituta iritsi da, eta Puck Pieterse (Premier Tech) nagusitu da esprintean, Katarzyna Niewiadoma  (Canyon) txirindulariaren aurretik. Anna van der Breggenek (SD Worx-Protime) laugarren amaitu du.

Paula Blasi (UAE) kataluniarra, bestalde, bosgarren izan da, bigarren multzoko esprinta irabazita.

