Jonas Vingegaardek irabazi du Paris-Niza lasterketa; azken etapa Lenny Martinezentzat
Vingeggardek bere 45. garaipena lortu du, eta denboraldiko hirugarrena.
Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) danimarkarrak irabazi du Paris-Niza lasterketaren 84. edizioa, zortzigarren eta azken etapa lehiatu ostean. 129,2 kilometroko ibilbidea izan du, Kosta Urdineko hiriburuan hasi eta bukatu dena, eta Lenny Martinez (Bahrain) frantziarra nagusitu da.
Vingeggardek bere 45. garaipen profesionala eta denboraldiko hirugarrena lortu ditu. Azken jardunaldian pultsua mantendu du Lenny Martinezekin, eta azken horrek esprintean irabazi dio, 3h.06.43 denborarekin.
Zure interesekoa izan daiteke
Del Toro nagusitu da Camerinoko igoeran, eta lidertza sendotu du
Mexikarrak (UAE) erasoa jo du Muro della Madonna delle Carceriren azken igoeran, eta Jorgenson (Visma) eta Pellizzari (BORA) txirrindulariekiko aldea handitu du.
Dorian Godon frantziarra nagusitu da Isolako minietapan; Vingegaardek lider jarraitzen du
Etapa 47 kilometrora murriztu dute eguraldi txarragatik, eta Pont Louis Nucera eta Isola artean jokatu dute.
Paris-Nizako 7. etapak 47 km bakarrik izango ditu eguraldi txarragatik
Gaurko irteera eguerdirako aurreikusita zegoen, baina antolatzaileek ibilbidea murriztea erabaki dute bigarren egunez jarraian. Txirrindulariak taldeen autobusetara itzuli dira, eta 13:45ean abiatuko dira, Isolako helmugatik 47 kilometrora.
Harold Tejadaren ihesaldia 6. etapako azken kilometroetan
Harold Tejada kolonbiarrak erasoa jo du helmugatik 5 kilometro baino gutxiagora eta tropelarekiko sei segundoko abantailarekin iritsi da helmugara.
Tejadak irabazi du Paris-Nizako seigarren etapa, eta Vingegaardek lidergoari eutsi dio
Joshua Tarling, Igor Arrieta, Steff Cras eta Arthur Kluckers txirrindulariek osatutako taldeak egindako ihesaldia helmugarako bost kilometro falta zirela harrapatu du tropelak, eta Tejada aurreratu da azken metroetan.
Valgrenek irabazi du etapa, eta Del Toro lider jarri da berriro
Isaac del Torok (UAE) liderraren elastikoa berreskuratu du Michael Valgren danimarkarra (EF-Education) nagusitu den etapan.
Euskaltel-Euskadik Taiwango Tourra jokatuko du igandetik
Iaz Hennequinek etapa garaipen bat lortu zuen lasterketa horretan, eta Jordi Lopez hirugarren izan zen sailkapen nagusian.
Vingegaardek kolpea eman du bigarren etapa jarraian irabazi ondoren
Daniarra nagusitasunez eta bakarrik helmugaratu da, 20 kilometroren faltan erasoa jo ostean, eta ia erabakita utzi du Frantziako lasterketaren sailkapen nagusia.
Helmugatik 20 kilometrotara eraso egin eta bakarrik amaitu du Vingegaardek Paris-Nizako bosgarren etapa
Dagoeneko garaile bazen ere, Jonas Vingegaardek (VISMA) helmugatik 20,8 metrora egin du erasoaldia. Bakarrik helmugaratu da 4:29:01eko denbora eginda. Valentin Paret-Peintre (Quick-Step) iritsi da bigarren eta Harold Tejada (Astana) hirugarren.