2026ko Paris-Niza

Jonas Vingegaardek irabazi du Paris-Niza lasterketa; azken etapa Lenny Martinezentzat

Vingeggardek bere 45. garaipena lortu du, eta denboraldiko hirugarrena.

Paris-Niza, Martinez eta Vingegaard
Martinez eta Vingegaard helmugan. Argazkia: EITB
EITB

Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) danimarkarrak irabazi du Paris-Niza lasterketaren 84. edizioa, zortzigarren eta azken etapa lehiatu ostean. 129,2 kilometroko ibilbidea izan du, Kosta Urdineko hiriburuan hasi eta bukatu dena, eta Lenny Martinez (Bahrain) frantziarra nagusitu da.

Vingeggardek bere 45. garaipen profesionala eta denboraldiko hirugarrena lortu ditu. Azken jardunaldian pultsua mantendu du Lenny Martinezekin, eta azken horrek esprintean irabazi dio, 3h.06.43 denborarekin.

