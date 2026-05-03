Romandiako Itzulia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Pogacarrek Romandiako Tourra irabazi du, azken etapa ere garaituta

Txirrindulari esloveniarrak (UAE) denboraldi hasiera bikaina berretsi du Romandiako Tourrean nagusituta, beste etapa garaipen batekin.

LEYSIN (Switzerland), 03/05/2026.- Tadej Pogacar from Slovenia of UAE Team Emirates XRG raises his arms after crossing the finish line to win during the fifth and last stage, a 178,2 km race between Lucens and Leysin at the 79th Tour de Romandie UCI World Tour Cycling race, in Leysin, Switzerland, 03 May 2026. (Ciclismo, Eslovenia, Suiza) EFE/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Tadej Pogacar. Argazkia: EFE
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Tadej Pogacarrek (UAE) beste erakustaldi bat eman du, Romandiako Tourra irabaziz historiako txirrindulari onenetako bat izateko hautagaitza sendotuta. UAE Team Emirates XRG taldeko txirrindulariak kontrol eta anbizio erakustaldia emanda amaitu du lasterketa, profesional gisa 116. garaipena lortuta.

6. eta azken etapan, Lucens eta Leysingo igoeraren arteko 178,2 kilometroko ibilbidean, esloveniarrak zailtasunik gabe kudeatu du Florian Lipowitz Red Bull Bora taldeko alemanari gaur arte ateratzen zion 35 segundoko aldea. 42 segundora bukatu du azkenean sailkapen nagusian.

Lenny Martinez Bahrain Victorious taldeko frantziarra ere igo da podiumera, eta irabazleak baino 2 minutu eta 44 segundo gehiago behar izan ditu ibilbidea osatzeko.

Garaipen honekin, Pogacarrek arrakasta osoz ekin dio etapakako itzulien denboraldiari, munduko txirrindularitzan erreferentea dela berretsiz, eta urteko helburu nagusiei begira aurkariei mezu argia bidaliz.

Results powered by FirstCycling.com

Romandiako Itzulia UCI World Tour Tadej Pogacar Txirrindularitzako beste lasterketa batzuk

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X