Iparraldeko infernua
Franziska Koch nagusitu da Paris-Roubaixen, Marianne Vosen aurretik

Alemaniarrak suitzarra gainditu du azken metroetan bere palmareseko laugarren garaipena lortzeko.

ROUBAIX (France), 12/04/2026.- German rider Franziska Koch of team FDJ United - SUEZ wins the Paris-Roubaix Femmes over 143.1km from Denain to Roubaix, France, 12 April 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Franziska Koch, helmugaratzen. Argazkia: Efe.

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Franziska Koch (FDJ Suez) Alemaniako txapeldun bikoitza gailendu da Paris-Roubaix Femmes Hauts-de-France lasterketaren seigarren edizioa. Denainen hasi eta Andre-Pétrieux Belodromoan amaitu du te ibilbidea, 143.1 kilometro eginda. Kocheka Marianne Vos (Visma) herbeheretarra gainditu du azken metroetako esprintean.

Amaiera estu eta zirraragarria izan du lasterketak. Vos Munduko txapeldun hirukoitza baina abiadura handiagoa agertu du Kochek helmugan. Ondorioz, suitzarrak ezin izan die galtzada-harrien monumentu ospetsua gehitu bere palmaresan dituen 258 garaipenei.

Franzisca Koch (Mettmann, 25 urte) zistu bizian ibili da Roubaixeko belodromoan eta 3ordu 30 minutu eta 14segundoko denbora eginda gailendu da, batez besteko 40,8 km/h-ko abiaduran. Marianne Vos bigarren izan da, denbora berean. 

Hirugarren postuan Pauline Ferrand Prévot frantziararrentzat izan da, 6 segundora. Lotte Kopecky belgikarra, berriz, laugarren helmugaratu da minutu eta 30 minutura.

Lasterketako ihesaldi nagusia helmugarako 44 kilometrora sortu da, .

Azken zatian, Bosch bakarrik geratu da lasterketa buruan Pauline Ferrand-Prévot eta Marianne Vos Visma taldeko txirrindulariekin.

Garaipena Vos eta Kochen artean jokatu dute, eta azkenean alemaniarra izan da azkarrena,  lehia eder batean. Bere ibilbideko laugarren garaipena lortu du Kochek, eta bere palmareseko garrantzitsuena. 

Results powered by FirstCycling.com

Paris-Roubaix Emakume kirolariak UCI World Tour Txirrindularitzako beste lasterketa batzuk

