Liverpoolek Andoni Iraola dela bere entrenatzaile berria iragarri du
26/27 denboraldiari begira, Arne Slot ordezkatzeko iritsi da Usurbilgoa, Bournemouthen egindako hiru denboraldi oso onen ostean
Liverpoolek jakinarazi du Andoni Iraola izango dela 26/27 denboraldirako entrenatzaile berria. Usurbilgoak Arne Slot ordezkatuko du, azken hiru denboraldietan Bournemouth taldea zuzendu ondoren.
Iraola "oso pozik" agertu da Ingalaterrako klubeko hedabide ofizialetan, lortutako akordioagatik. "Jakina, Liverpool ezagutzen duzu, klub handia da, munduko klub handienetako bat", adierazi du. "Baina barruan sentitzen naizenez eta klub hau gehixeago ulertzen dudanez, beti uste izan dut klub berezia zela. Ez duzu gauza askorik behar Liverpoolek erakartzen zaituela sentitzeko. Liverpool Liverpool da", gaineratu du.
"Baina, jakina, giroa, zaleak, kluba, jokalariak, mundu mailako jokalariak entrenatzeko aukera, tituluengatik borrokatzeko aukera... hau baino erakargarriagoa ezin dela izan uste dut. Zaila da aurkitzea. Beraz, hasteko oso hunkituta nago", amaitu du.
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