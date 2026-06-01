Elisa Balsamo italiarrak, hirutik hiru Italiako Giroan
Lidl-Trek taldeko txirrindulariak irabazi du Giroko hirugarren etapa, beste egun batez azken esprinta irabazita. 156 kilometroko etapa Bibione eta Buja artean jokatu da.
Elisa Balsamo (Lidl-Trek) txirrindulari italiarrak irabazi du berriro emakumezkoen Italiako Giroko hirugarren etapa, 156 kilometrokoa, Bibione eta Buja artean, beste behin azken esprinta irabazita. Honenbestez, orain arte jokatutako hiru etapetan gailendu da.
Txirrindulariek hirugarren mailako mendate bati egin behar izan diote aurre, Montenarseko igoera (1,9 kilometro batez beste % 9,1eko aldapekin), helmugarako 21 kilometroren faltan. Elisa Balsamo (Lidl) italiarraren bolada bikainaren amaiera izan zitekeen, baina ez da halakorik gertatu.
Etaparen lehen erdia laua zenez, laster osatu da eguneko ihesaldia, esprinterren protagonismo handiarekin: Cristina Tonetti (Laboral Kutxa) , Alison Jackson (St. Michel), Eleonora Deotto (Mendelspeck), Barbara Guarischi (SD Worx), Nienke Veenhoven (Visma) eta Marta Pavesi (Fassa Bortolo).
Tropelarekiko hiru minutu inguruko aldea izatera iritsi diren arren, errepidea maldan gora jartzen hasi denean ihesaldiak denbora galdu du. Deottok, Veenhovenek eta Guarischik ezin izan diote ihesaldiaren erritmoari eutsi Moruzzoko laugarren mailako igoera laburraren ondoren, eta handik gutxira tropelak harrapatu ditu.
Lasterketa-buruak, minutu bat baino gutxiagoko aldearekin, Montenarsera bidean jarraitu du, baina helmugarako 26 kilometro falta zirenean, mendatearen magalera heldu aurretik, Tonetti, Jackson eta Pavesi ere harrapatu dituzte, tropelean eroriko batzuek jazarpen lana oztopatu duten arren.
Eguneko azken 15 kilometroei tropelak oso luzatuta heldu die. Orduan, helmugarako 6 kilometro baino gutxiagora, Sigrid Ytterhus Haugsetek (Uno-X) erasoa jo du. Norvegirrak dena eman du, baina harrapatu egin dute 500 metroren faltan, eta helmugan Elisa Balsamo nagusitu da beste egun batez, maglia arrosa mantenduz.
Txirrindulariek 12,7 kilometro erlojupekoa dute bihar, Belluno eta Nevegal artean. Lehen mailako kronoigoera da, eta 11 kilometroko mendate batean amaituko da, batez beste % 6,4ko penditzarekin eta % 10etik gorako aldapekin.
