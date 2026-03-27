E3 Saxo Classic
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Van der Poel erresistentzia erakutsiz gailendu da E3 Saxo Classic lasterketan

Nederlandarrak bere aurkarien arteko desadostasunak aprobetxatu ditu bere ibilbide profesionaleko 60. garaipena lortzeko.

HARELBEKE (Belgium), 27/03/2026.- Mathieu van der Poel of team Alpecin-Premier Tech crosses the finish line to win the E3 Saxo Classic one-day cycling classic, a 203 kilometer cycling race starting and ending in Harelbeke, Belgium, 27 March 2026. (Ciclismo, Bélgica) EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS
Mathieu van der Poel helmugan sartzen. Argazkia: Europa Press
author image

I. G. A. | EITB

Azken eguneratzea

Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) nederlandarrak bere hirugarren garaipena jarraian lortu du E3 Saxo Classic lasterketan, fedea eta erresistentzia erakutsiz.

Amaitzeko 70 kilometro falta zirenean, eta Taaienbergeko galtzada-harrizko pasabidea aprobetxatuz, Van der Poelek bere lehen erasoa jo du.  Nederlandarra bakarrik geratu da, orduan lasterketaren buruan zegoen sei iheslarik osatutako taldea harrapatzeko ahaleginean.

45 kilometroren faltan Van der Poelek taldea harrapatu du, eta Paterbergeko igoeran azkartasun handia erakutsi du.

Baina Van der Poelek gaizki neurtu ditu indarrak, amaierarako 10 kilometroren faltan, abantaila 24 segundora murriztu baitzaio. Alde txikia, Hagenes, Abrahamsen, Vermeersche eta Dewulf laukote jarraitzaileari amets egitea ahalbidetuz.

Hala ere, Van der Poelek harrapatuta zirudienean, desadostasunak sortu dira aurkarien artean eta, azken erasorako energia aurrezteaz arduraturik, nederlandera ehizatzea ahaztu zaie.

Mathieu van der Poelek 60. garaipena lortu du bere ibilbide profesionalean.

Txirrindularitza UCI World Tour e3 Saxo Classic Mathieu van der Poel Txirrindularitzako beste lasterketa batzuk

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
X
X