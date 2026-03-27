Van der Poel erresistentzia erakutsiz gailendu da E3 Saxo Classic lasterketan
Nederlandarrak bere aurkarien arteko desadostasunak aprobetxatu ditu bere ibilbide profesionaleko 60. garaipena lortzeko.
Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) nederlandarrak bere hirugarren garaipena jarraian lortu du E3 Saxo Classic lasterketan, fedea eta erresistentzia erakutsiz.
Amaitzeko 70 kilometro falta zirenean, eta Taaienbergeko galtzada-harrizko pasabidea aprobetxatuz, Van der Poelek bere lehen erasoa jo du. Nederlandarra bakarrik geratu da, orduan lasterketaren buruan zegoen sei iheslarik osatutako taldea harrapatzeko ahaleginean.
45 kilometroren faltan Van der Poelek taldea harrapatu du, eta Paterbergeko igoeran azkartasun handia erakutsi du.
Baina Van der Poelek gaizki neurtu ditu indarrak, amaierarako 10 kilometroren faltan, abantaila 24 segundora murriztu baitzaio. Alde txikia, Hagenes, Abrahamsen, Vermeersche eta Dewulf laukote jarraitzaileari amets egitea ahalbidetuz.
Hala ere, Van der Poelek harrapatuta zirudienean, desadostasunak sortu dira aurkarien artean eta, azken erasorako energia aurrezteaz arduraturik, nederlandera ehizatzea ahaztu zaie.
Mathieu van der Poelek 60. garaipena lortu du bere ibilbide profesionalean.
