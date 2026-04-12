Paris-Roubaix
Van Aertek irabazi du Paris-Roubaix, esprintean Pogacar garaituta

Wout van Aert belgikarrak (Visma) irabazi du Paris-Roubaix lasterketaren 113. edizioa, Tadej Pogacar sprintean menderatuta. “Iparraldeko Infernua” izenarekin ere ezagutzen den probak berriro ihes egin dio esloveniarrari, eta bere palmaresean falta duen "monumentu" bakarra da.

Wout van Aert belgikarra, helmugan sartzen. Argazkia: EFE

author image

L. U. G. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Wout van Aertek irabazi du Paris-Roubaix lasterketaren 113. edizioa, Andre-Petrieux belodromoko azken esprint zirraragarrian Tadej Pogacar menderatuta. Txirrindulari belgikarrak amaiera bikaina eman dio, 5 ordu baino gehiagoko ahaleginaren ondoren.

31 urteko txirrindulariak moldeak hautsi ditu, eta bi gertaera historiko saihestu ditu: Pogacarrek bosgarren 'monumentua' jarraian lortzea (irabazteko falta duen bakarra) eta Mathieu van der Poelek bere laugarren Paris-Roubaix jarraian irabaztea.

Lasterketa oso erritmo bizian hasi da, eta ez du ihesaldi argirik sortu. Galtzada harrizko lehen tarteetatik, faboritoek protagonismoa hartu dute erorikoak, zulatuak eta matxurak izan dituen jardunaldi batean. Pogacarrek arazo mekaniko bat izan du, eta hainbat kilometro atzetik egin ditu, baina talde nagusia harrapatu du, sektore erabakigarriak heldu aurretik.

Mathieu van der Poelek ere arazo mekanikoak izan ditu, eta horrek lasterketa buruarekin kontaktua galtzea eragin dio. Bien bitartean, Van Aert eta Pogacar taldekideak atzean uzten joan dira, belgikarrak helmugarako 50 kilometro baino gehiago falta zirenean erasoa jo ostean bi txirrindulariak bakarrik geratu arte.

Tarterik gogorrenetan, Carrefour de l 'Arbren esaterako, Pogacar saiatu da aurkaria atzean uzten, baina Van Aertek eraso guztiei egin die aurre. Azken kilometroetan, elkarri lagundu diote bi txirrindulariek, aldeari eusteko, eta belodromoan erabaki da garailea. 

Azken esprintean, Van Aertek erasoa jo du helmugarako 100 metroren faltan, eta Pogacar gainditu du. Belgikarrak emozio handiz ospatu du garaipena, eta, gainera, esloveniarrak mugarri historiko bat lortzea saihestu du.

Mathieu van der Poel Tadej Pogacar Wout van Aert UCI World Tour Paris-Roubaix

