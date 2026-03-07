Pogacarrek marka ondu du Strade Bianchen, eta Chabbey nagusitu da emakumezkoetan
Tadej Pogacar dugu proba hori lau aldiz irabazi duen lehen gizonezkoa; Elise Chabbeyk, bere aldetik, garaipen ikusgarria lortu du emakumezkoetan.
Tadej Pogacar UAE Team Emirates-XRG taldeko txirrindulari esloveniarrak hirugarren garaipena jarraian (laugarrena bere palmaresean) lortu du larunbat honetan Strade Bianchen, Sienan (Italia) hasi eta amaitu den 203 kilometroko lasterketan. Azken 80 kilometroak tropelari aurrea hartuta egin ditu, bakarrik, eta Toscanako klasikoan garaipen gehien lortu dituen txirrindularia da.
Esloveniarrak erasoa jo du Sante Marie mendian, helmugarako 79 kilometro falta zirenean, eta bakar-bakarrik helmugaratu da Piazza del Campon, Sienan laugarren garaipena lortuta (2022, 2024, 2025 eta 2026) Fabian Cancellara suitzarrarekin (2008, 2012 eta 2016) palmaresean berdinketa desegiteko.
Pogacarrek 4 ordu, 45 minutu eta 15 segundo behar izan ditu ibilbidea osatzeko, minutu batera helmugaratu da Paul Seixas Decathlon-CMA CGM taldeko frantziarra, eta minutu bat eta 9 segundora heldu da Isaac del Toro UAE Team Emirates-XRG taldeko mexikarra.
Bestalde, lehia bizia eta oso taktikoa izan da emakumezkoen proban. Toscanako bideetatik 133 kilometro egin ostean, Elise Chabbey FDJ United ‑ Suez taldeko suitzarra nagusitu da Sienako helmugan, esprint luzea eta bikaina eginda.
Chabbeyk Kasia Niewiadoma Canyon taldeko poloniarra eta Franziska Koch FDJ United ‑ Suez taldeko alemana gainditu ditu azken metroetan. Ibilbidean zehar, eraso estrategikoak eta zalantza handiko uneak izan dira nagusi, eta faboritoek posizioak galdu dituzte azken kilometroetan egindako akats taktikoen ondorioz.
Gaurkoa garaipen oso garrantzitsua da Chabbeyrentzat, emakumezkoen maila goreneko (UCI World Tour) txapelketako klasiko ospetsuenetako bat irabazi baitu.
