Paul Seixas eta Demi Vollering Huyko harresian nagusitu dira, eta bereganatu egin dute Flèche Wallonne
Gizonezkoen proban, Seixasek izan du aginte makila azken igoeran, gailurretik 200 metrora erasoa jo, eta helmugan besoak altxatu ditu. Emakumezkoen lasterketan, Volleringek bigarren aldiz jaso ditu besoak Huyn. Volleringen garaipena eztabaidaezina izan da, indartsuena izan baita Huyko Harresiaren igoeran.
Paul Seixas (Decathlon) Frantziako izar gazteak, Itzulia Basque Countryko azken irabazleak, Huyko Harresian agindu eta Flèche Wallonne irabazi du nagusitasunez. Ion Izagirre (Cofidis) ormaiztegiarra zazpigarren helmugaratu da irabazlearengandik 10 segundora.
Tropela bat eginik iritsi da Huyko Harresiaren azken igoerara, ihesaldi saiakera batzuen ondoren. Azken kilometroetan hainbat eroriko izan dira tropelean kokapenik onena lortzeko lehiak eta urduritasunak eraginda.
Horrela, Seixasek klasiko entzutetsua irabazi du Flèche Wallonne lasterketaren 90. edizioan, Herstal eta Huyko Harresiaren artean 200 kilometroko ibilbidea eginda. Seixasek (Lyon, 19 urte) izan du aginte makila azken igoeran, eta gailurretik 200 metrora jo du erasoa, 4h.35.28 denborarekin besoak altxatzeko, batez beste 43,6 kilometro orduko abiaduran.
Seixasek Tadej Pogacar esloveniarraren lekukoa hartu du garaile gisa.
Paul Seixas, Fleche Wallonneko irabazlea
"Hau benetan sinestezina da. Iaz oraindik ere telebistaz ikusi nuen lasterketa. Orain hemen nago eta irabazi egin dut ", esan du Seixasek, hunkituta, helmugan. "Nire taldekide guztiei eskerrak eman nahi dizkiet egindako ahaleginagatik, dena eman dute, % 200a, eta etengabe pedalei eragin diete. Batzuetan nire kabuz moldatu behar izan dut, baina guztia eman dute ", azpimarratu du.
"Taldearekin erritmoa markatzeko asmoa nuen, baina egun gogorra izan da eta denak sufritzen ari ginen. Horren ondoren, intuizio eta sentsazioen kontua izan da. Denek ahalegin guztiak dituzte", erantsi du.
Volleringen bigarren garaipena, Flèche Wallonen
Bestalde, Demi Vollering (FDJ) nederlandarrak irabazi du emakumezkoen proba, 148 kilometroko ibilbidea bete ondoren. Volleringek Puck Pieterse (Fenix) herrikidea gainditu du Huyko Harresiaren helmugan, eta Paula Blasi (UAE) kataluniarra hirugarren sailkatu da, hiru segundora.
Horrela, Volleringek bigarren aldiz jaso ditu besoak Huyn. Volleringen garaipena eztabaidaezina izan da (Pijnacker, 29 urte), indartsuena izan baita Huyko Harresiaren igoeran. 2023tik ukatu zaion garaipenean fedea izan du txirrindulari nederlandarrak, eta ez du gailurreraino atzera begiratu.
Vollering, Europako txapelduna, helmugara ahituta iritsi da, baina arrakasta ospatu ahal izan du, 3h.55.25 denborarekin, batez beste 38,3 kilometroko abiaduran. Modu horretan, Pietersen eta Blasiren azken erasoak saihestu ditu irabazleak.
Volleringek, hain zuzen ere, Pietersren lekukoa hartu du garaile bezala.
