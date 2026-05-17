Bredewoldek irabazi du Itzulia Women lasterketa, eta Wlodarczyk nagusitu da hirugarren etapan
Azken esprintean erabaki da etapako garailea, Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa) zarauztarra 4. helmugaratu da, eta 8. sailkatu da sailkapen nagusian.
Dominika Wlodarczyk (UAE) poloniarrak garaipena errepikatu du Donostian hasi eta bukatu den Itzulia Womeneko hirugarren etapan. Bigarren etapa irabazi ostean, gaurkoan ere izan da azkarrena azken esprintean, eta Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa) zarauztarra laugarren helmugaratu da. Bestalde, Mischa Bredewold (SD Worx) herbeheretarrak irabazi du 2026ko Itzulia Women lasterketa.
Tropelak batera egin du etapako ibilbidearen zati handiena, Movistarrek erritmoa ezarrita. 50 kilometro ingururen faltan hasi dira lehen mugimenduak, besteak beste Paula Patiño Laboral Kutxako txirrindulariak erasoa jota, baina gutxi iraun du horren saiakerak.
Mendizorrotz mendatera heldu aurretik, esprint berezia izan dute. Usoa Ostolazak dena eman du bertan sariren bat lortzeko, eta segundo bateko saria lortu du esprint horretan hirugarren postuan sailkatuta. Bredewold izan da lehena, eta Lippert, berriz, bigarrena. Azken horrek, gainera, Donostiako esprinta ere bereganatu du.
Azken 15 kilometroetan, tropela txirrindulariak atzean uzten hasi da, Bredewold liderra, Lippert, Bauernfeind eta Vallieres tartean, eta 7 txirrindulari geratu dira buruan, Ostolaza, Kastelijn (bigarren sailkatua) eta Wlodarczyk (bigarren etapako garailea), besteak beste.
Diksonek erasoa jo du, eta atzetik jarraitu diote Ostolazak eta Wlodarczykek. Bredewoldek 15 segundora eutsi die, sailkapeneko lidertzari eusteko asmoz, baina azken kilometroetan beste martxa bat sartu du 9 segundora hurbiltzeko.
Azken kilometroan, Berthet jarri da buruan, esprinta prestatzeko, eta Wlodarczyk izan da azkarrena helmugan, Muzic izan da bigarren, eta Dikson, berriz, hirugarren. Ostolaza laugarren helmugaratu da.
Mischa Bredewold bosgarren helmugaratu da, Itzuliko lidertza ziurtatuta zuelarik. Usoa Ostolaza zortzigarren sailkatu da sailkapen nagusian, 43 segundora.
