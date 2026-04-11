Paul Seixasek nagusitasun handiz irabazi du Itzulia, eta Andrew Augustek bereganatu du azken etapa
Paul Seixas (Decathlon) 19 urteko txirrindulari frantziarrak nagusitasun handiz irabazi du 2026ko Itzulia, aurkari guztiak lehen egunetik azkeneraino menderatuta, eta hiru garaipen eskuratuta.
Podimuean, Florian Lipowitz (Red Bull-Bora) eta Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) izan ditu ondoan. Ion Izagirre (Cofidis) gipuzkoarrak, berriz, laugarren postuan bukatu du azkenekoz lehiatu duen Itzulia.
Bergaran hasi eta bukatu den azken etapa Andrew August (Ineos) txirrindulari estatubatuarrak irabazi du, ezustean. Asentzion gora jo du eraso erabakigarria, eta bakarka helmugaratu da. Garaipen handia lortu du, lehen aldiz irabazi baitu World Tourreko lasterketa batean.
Negu giroan lehiatu da Itzuliko azken etapa, hotzak eta euriak hartu baitiote lekukoa gaur azken egunotako eguzki gozoari. Edonola ere, txirrindulariek dena eman dute, eta azken etapa ere zirraragarria izan da.
Eguneko ihesaldian hiru txirrindulari handi izan dira: Marc Soler (UAE), Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) eta Ben Healy (EF Education). Hainbat kilometrotan Peter Oxenberg (Ineos) eta Juanpe Lopez (Movistar) batu zaizkie, azkenerako pott egin badute ere.
Atzerago, iheslariak harrapatu nahian, 20 bat txirrindularik osatutako multzoa joan da. Tartean izan dira Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility), Markel Beloki (EF Education) eta Igor Arrieta (UAE).
Paul Seixas liderraren taldeak, berriz, bidea egiten utzi die, eta tropel nagusiak lau minutuko galera pilatu du.
Alabaina, Elosuan gora, helmugarako 58 kilometroren faltan, zalaparta piztu da faboritoen taldean, podiumerako lehian. Lehenengo, Javier Romok egin du ihes tropeletik, eta laster izan dira eraso gehiago. Florian Lipowitzek (Red Bull-Bora) bizpahiru aldiz jo du aurrera, baina Seixasek erraz erantzun dio, baita Ion Izagirrek (Cofidis) ere. Primoz Roglic (Red Bull-Bora), berriz, atzean gelditu da.
Horrela, Seixas, Lipowitz, Izagirre, Kevin Vauquelin, Javier Romo eta Clement Champoussin gelditu dira faborito nagusien taldetxoan. Halako batean, baina, liderrak erritmo aldaketa izugarria egin du, eta bere aukari guztiak atzean utzi ditu, helmugatik 56 kilometrora. Ez zuen horretarako beharrizanik, baina nahieran dabilela erakutsi du erasoa urrunetik jota.
Bakarkako lan handia egin du txirrindulari gazteak, indarra eta kemena erakutsita. Hala ere, ezinezkoa izan zaio Tobias Halland Johannessen taldetxoari tartea jatea, eta erdibidean gelditu da.
Bigarren multzo handi horretan Uno-X Mobility taldeko txirrindulariak gogotik aritu dira, eta Seixasekiko aldea mantentzeaz gain, ihesaldia ezerezean uztea ere lortu dute, helmugarako 23 kilometroren faltan. Lehendabizi, Marc Solerrek altxa du hanka, eta ondoren harrapatu dituzte Mattias Skjelmose eta Ben Healy.
Asentziorako igoera hasi eta berehala jo du erasoa Andrew August (Ineos) txirrindulari estatubatuarrak. Raul Garcia Piernak (Movistar) erantzun dio, eta biak joan dira aurrera. Mendatea bukatu orduko, baina, txirrindulari espainiarra atzean geratu da, eta Augustek Bergararako bidea hartu du ziztu bizian.
Atzetik, Garcia Pierna, eta pixka bat atzerago, Tobias Halland Johannessen, Simone Velasco, Emiel Verstrynge eta Filippo Fiorelli txirrindulariek osatutako taldetxoa.
Edonola ere, ez da ezusteko gehiagorako tarterik izan, eta Andrew Augustek bere ibilbide profesionaleko garaipenik handiena lortu du: Itzuliko azken etapa Bergaran. Raul Garcia Pierna izan da bigarren, eta Frank Van den Broek, berriz, hirugarren.
ZUZENEAN: 2026ko Itzuliko 6. eta azken etapa: Goizper Antzuola-Bergara (135,4 km)
Jarraitu zuzenean Goizper-Antzuolan hasi eta Bergaran amaituko den 2026ko Itzuliaren seigarren eta azken etaparen emanaldia, 14:30ean hasita.
Javier Romo etapa lehiatzeko aukerarik gabe utzi duen erorikoa
Mantxako txirrindularia lurrera joan da Izuako igoeraren amaieran, Seixas eta Lipowitzekin bat egin eta gutxira.
Izagirre: “Saiatu naiz Paul jarraitzen, baina ez zela nire erritmoa ikusi dut"
Ion Izagirre (Cofidis) Eibarren hasi eta bukatu den Itzuliko 5. etapa lehiatzeko borrokatu da. Lipowitzi eta Seixasi jarraitzen saiatu dela baina ez dela haien erritmoari eusteko gai izan esan du. Podiuma urrun duen arren, lortzen saiatuko dela adierazi du.
Paul Seixas: “Etapa gogorra izan da, eta pozik nago taldearentzat lortutako garaipenagatik"
Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) txirrindulari frantziarrak Itzuliko hirugarren garaipena lortu du Eibarren. 19 urteko txirrindulariak eta Florian Lipowitzek Izuan gora hautsi dute lasterketa, eta frantziarra gailendu da Eibarko helmugan.
Paul Seixasek irabazi duen Itzuliko 5. etaparen laburpena
Paul Seixas (Decathlon) txirrindulari frantziarrak bere hirugarren etapa garaipena lortu du 2026ko Itzulian, Eibarren hasi eta bukatu den bosgarren etapan. 30 kilometroren faltan, ihesaldia jo du Florian Lipowitz (Red Bull) alemaniarrarekin batera, eta bien arteko azken esprintean erabaki da garailea.
Seixasen eta Lipowitzen arteko lehia azken kilometroan
Paul Seixas (Decathlon) Itzuliko liderrak irabazi du Eibarren abiatu eta amaitu den etapa nagusia, eta, horrela, hirugarren garaipena lortu du edizio honetan. Florian Lipowitz (Red Bull-Bora) eta Javier Romo (Movistar) izan dira bigarren eta hirugarren, hurrenez hurren.
Paul Seixas Itzuliko etapa nagusian ere jaun eta jabe
Paul Seixasek eta Florian Lipowitzek Izuan gora hautsi dute lasterketa, eta 19 urteko txirrindularia gailendu da Eibarko helmugan, Itzuliko hirugarren garaipena bereganatuta. Minutu batetik gorako atzerapenarekin iritsi dira gainerako faboritoak, tartean Primoz Roglic eta Ion Izagirre.
Auto batek Markel Beloki jo du!
Itzuliko 5. etapa lehiatzen ari zenean, helmugarako 45 kilometroren faltan, Lidl-Trek taldeko auto batek kolpe bat eman dio Markel Beloki euskal txirrindulariari. Susto galanta hartu du, baina, zorionez, ez da ezer larririk gertatu.
ZUZENEAN: 2026ko Itzuliko etapa nagusia (Eibar-Eibar, 176.2 km)
Ikusi zuzenean Eibarren hasi eta amaituko den 2026ko Itzuliaren 5. etaparen emanaldia. 15:05etik 18:15era arte, jardunaldiak ematen duen guztiaren berri izango duzu.