Pello Bilbao laugarren izan da, eta Ion Izagirre seigarren, Zimmermannek irabazitako Eschborn-Frankfurt lasterketan
Georg Zimmermann Alemaniako txapelduna (Lotto Intermarché) gailendu da Eschborn-Frankfurt lasterketaren 63. edizioan, 211,5 kilometro eginda. Bigarren eta hirugarren postuak Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) eta Ben Tulett (Visma) britainiarrek lortu dituzte, hurrenez hurren.
Amaiera zirraragarria izan du etapak eta Zimmermann azkarrena izan da 4h.59.34 denbora eginda, batez beste 42,3 km/orduko abiaduran. Pidcock, Tulett, Pello Bilbao (Bahrain), Ion Izagirre (Cofidis) eta Adriá Pericas (UAE) denbora berean helmugaratu dira.
Alemaniako klasikoa 20 laguneko ihesaldi batekin iritsi da azken kilometroetara, tartean Ion Izagirre eta Pello Bilbao. Tropela asko hurbildu zaie azken zatian.
Iheslariek ez dute tropelarekin bat iritsi nahi izan eta, hori saihesteko, Michael Valgren danimarkarraren erritmo aldaketa egin du helmugatik 2 kilometrora. Ondoren, Pello Bilbaok urrutitik hasi du azken esprinta. Baina ezin izan dute ezertxo ere egin benetako lehia hasi denean.
Azkenean, garaipena Zimmermannek eraman du, profesional mailan lortzen duen bosgarrena, hiru koloreko maillotari ohore eginez eta Michael Matthews 2025eko garailearen lekukoa hartuz.
