Calendario UCI World Tour 2026 masculino y femenino
CALENDARIO UCI WORLD TOUR 2026
ENERO
17-19 | Santos Tour Down Under (AUS) [UCIWWT].
20-25 | Santos Tour Down Under (AUS) [UCIWT].
31 | Cadel Evans Great Ocean Road Race (AUS) [UCIWWT].
------------------------------------------------------
FEBRERO
01 | Cadel Evans Great Ocean Road Race (AUS) [UCIWT].
05-08 | UAE Tour (UAE) [UCIWWT].
16-22 | UAE Tour (UAE) [UCIWT].
28 | Omloop Het Nieuwsblad (BEL) [UCIWT y UCIWWT].
------------------------------------------------------
MARZO
07 | Strade Bianche (ITA) [UCIWT y UCIWWT].
08-15 | París-Niza (FRA) [UCIWT].
09-15 | Tirreno-Adriático (ITA) [UCIWT].
15 | Trofeo Alfredo Binda [UCIWWT].
21 | Milán-San Remo (ITA) [UCIWT y UCIWWT].
23-29 | Volta Catalunya (CAT) [UCIWT].
25 | Brujas-De Panne (BEL) [UCIWT].
26 | Brujas-De Panne (BEL) [UCIWWT].
27 | E3 SaxoBank Classic (BEL) [UCIWT].
29 | Gante-Wevelgem (BEL) [UCIWT y UCIWWT].
------------------------------------------------------
ABRIL
01 | A Través de Flandes (BEL) [UCIWT y UCIWWT].
05 | Tour de Flandes (BEL) [UCIWT y UCIWWT].
06-11 | Itzulia Basque Country (EUS) [UCIWT].
12 | París-Roubaix (FRA) [UCIWT y UCIWWT].
19 | Amstel Gold Race (NED) [UCIWT y UCIWWT].
22 | Flecha Valona (BEL) [UCIWT y UCIWWT].
26 | Lieja-Bastoña-Lieja (BEL) [UCIWT y UCIWWT].
28-03 | Tour de Romandía (SUI) [UCIWT].
------------------------------------------------------
MAYO
01 | Eschborn-Frankfurt (GER) [UCIWT].
03-10 | Vuelta a España (ESP) [UCIWWT].
08-31 | Giro de Italia (ITA) [UCIWT].
15-17 | Itzulia Women (EUS) [UCIWWT].
21-24 | Vuelta a Burgos (ESP) [UCIWWT].
30-07 | Giro de Italia Donne (ITA) [UCIWWT].
------------------------------------------------------
JUNIO
07-16 | Tour Auvergne (FRA) [UCIWT].
13 | Copenhaguen sprint (DAN) [UCIWWT].
14 | Copenhaguen sprint (DAN) [UCIWT].
17-21 | Tour de Suiza (SUI) [UCIWWT].
17-21 | Tour de Suiza (SUI) [UCIWT].
------------------------------------------------------
JULIO
04-26 | Tour de Francia (FRA) [UCIWT].
------------------------------------------------------
AGOSTO
01-09 | Tour de Francia (FRA) [UCIWWT].
01 | Clásica San Sebastián (EUS) [UCIWT].
03-09 | Tour de Polonia (POL) [UCIWT].
16 | Clásica Hamburgo (ALE) [UCIWT].
19-23 | Tour de Gran Bretaña (BRI) [UCIWWT].
19-23 | Renewi Tour (BEL) [UCIWT].
22-13 | Vuelta a España (ESP) [UCIWT].
29 | GP Lorient Agglomération Trophée Ceratizit (FRA) [UCIWWT].
30 | Clásica Bretaña-Oeste Francia (FRA) [UCIWT].
------------------------------------------------------
SEPTIEMBRE
02-07 | Simac Ladies Tour (NED) [UCIWWT]. Ganadora: Lorena Wiebes
04-06 | Tour de Romandía (SUI) [UCIWWT].
11 | GP Québec (CAN) [UCIWT].
14 | GP Montreal (CAN) [UCIWT].
------------------------------------------------------
OCTUBRE
10 | Il Lombardia (ITA) [UCIWT].
13-15 | Tour of Chongming Island (CHN) [UCIWWT].
13-18 | Tour de Guangxi (CHN) [UCIWT].
18 | Tour de Guangxi (CHN) [UCIWWT].
*Nota aclaratoria
UCIWT: UCI World Tour (carreras masculinas)
UCIWWT: UCI Women's World Tour (carreras femeninas)
Te puede interesar
El Grand Départ del Tour de Francia masculino y femenino 2027 será en Gran Bretaña
El Tour de Francia 2027 arrancará en Gran Bretaña tanto en su edición masculina como femenina. El recorrido llevará al pelotón por Escocia, Inglaterra y Gales en el caso de los hombres, y por Inglaterra en la prueba femenina.
Laboral Kutxa, con ganas de afrontar la nueva temporada
Esta temporada, Laboral Kutxa competirá con las mejores escuadras del pelotón. Durante estos días, se han concentrado en Altea y según han transmitido, la intención es dar un salto de calidad con las nuevas incorporaciones.
Vingegaard correrá Giro y Tour la próxima temporada
“Llevo tiempo pensando en correr el Giro. Es una de las carreras más importantes del calendario y una que nunca he hecho”, ha señalado el corredor danés, que se ha mostrado ilusionado con su estreno en la ronda italiana.
Euskaltel-Euskadi y Laboral Kutxa, listos para la temporada
Los dos equipos se encuentran concentrados en Altea, para culminar su preparación antes de entrar en competición.
El navarro Oscar Rodríguez se rompe la cadera tras sufrir un accidente entrenando
A consecuencia de este percance, el corredor de Burlada pasará la primera parte de la temporada en recuperación y rehabilitación, según ha informado su equipo, el INEOS Grenadiers.
Jorge Azanza, director de Euskaltel-Euskadi: "Intentaremos estar donde creemos que podemos tener éxito"
A finales de mes dará comienzo la temporada ciclista 2026 y Euskaltel-Euskadi apura su preparación en tierras alicantinas. "Estar en las carreras World Tour cerca de casa sería un sueño y una garantía", ha declarado su director. "Tenemos pocos cambios respecto a la temporada pasa, son seis cambios, pero la plantilla va a quedar muy compensada", ha recalcado. "Hemos reducido el número de sprinters", ha agregado.
Galdakao será salida y llegada de una etapa de la Itzulia 2026
El Ayuntamiento de Galdakao y OCETA han firmado el acuerdo que incorpora al municipio al recorrido de la próxima edición.
El ciclista Simon Yates anuncia su retirada
El corredor británico del Visma Lease a Bike se proclamó vencedor de la pasada edición del Giro.
Irati Aranguren y Aitor Hernández, campeones de Euskadi de ciclocross
Esta mañana se ha celebrado el Campeonato de Euskadi de Ciclocross en Segura. En un circuito de 2.700 metros y un día fantástico, en féminas la victoria ha sido para Irati Aranguren. La ciclista de Usurbil de 18 años, debutará el año que viene en profesionales de la mano de Laboral Kutxa Euskadi. En categoría masculina, Ismael Esteban ha sido el más rápido y se ha llevado la quinta edición del gran premio de Segura. La txapela del Campeonato de Euskadi ha sido para Aitor Hernández que ha llegado en segundo lugar. Es el séptimo título de Euskadi para el corredor de Ermua.