Fechas oficiales
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Calendario UCI World Tour 2026 masculino y femenino

La primera competición femenina comenzará el 17 de enero, y será el Tour Down Under. Por su parte, los hombres empezarán a competir tres días después, en la misma prueba.
Gaztelaniaz Txirrindularitza egutegia.
Calendario UCI World Tour. Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: Gizonezkoen eta emakumezkoen 2026ko UCI World Tourreko egutegia
author image

EITB

Última actualización

CALENDARIO UCI WORLD TOUR 2026

ENERO

17-19 | Santos Tour Down Under (AUS) [UCIWWT].

20-25 | Santos Tour Down Under (AUS) [UCIWT].

31 | Cadel Evans Great Ocean Road Race (AUS) [UCIWWT].

------------------------------------------------------

FEBRERO

01 | Cadel Evans Great Ocean Road Race (AUS) [UCIWT].

05-08 | UAE Tour (UAE) [UCIWWT].

16-22 | UAE Tour (UAE) [UCIWT].

28 | Omloop Het Nieuwsblad (BEL) [UCIWT y UCIWWT].

------------------------------------------------------

MARZO

07 | Strade Bianche (ITA) [UCIWT y UCIWWT].

08-15 | París-Niza (FRA) [UCIWT].

09-15 | Tirreno-Adriático (ITA) [UCIWT].

15 | Trofeo Alfredo Binda [UCIWWT].

21 | Milán-San Remo (ITA) [UCIWT y UCIWWT].

23-29 | Volta Catalunya (CAT) [UCIWT].

25 | Brujas-De Panne (BEL) [UCIWT].

26 | Brujas-De Panne (BEL) [UCIWWT].

27 | E3 SaxoBank Classic (BEL) [UCIWT].

29 | Gante-Wevelgem (BEL) [UCIWT y UCIWWT].

------------------------------------------------------

ABRIL

01 | A Través de Flandes (BEL) [UCIWT y UCIWWT].

05 | Tour de Flandes (BEL) [UCIWT y UCIWWT].

06-11 | Itzulia Basque Country (EUS) [UCIWT]

12 | París-Roubaix (FRA) [UCIWT y UCIWWT].

19 | Amstel Gold Race (NED) [UCIWT y UCIWWT].

22 | Flecha Valona (BEL) [UCIWT y UCIWWT].

26 | Lieja-Bastoña-Lieja (BEL) [UCIWT y UCIWWT].

28-03 | Tour de Romandía (SUI) [UCIWT].

------------------------------------------------------

MAYO

01 | Eschborn-Frankfurt (GER) [UCIWT].

03-10 | Vuelta a España (ESP) [UCIWWT].

08-31 | Giro de Italia (ITA) [UCIWT].

15-17 | Itzulia Women (EUS) [UCIWWT].

21-24 | Vuelta a Burgos (ESP) [UCIWWT].

30-07 | Giro de Italia Donne (ITA) [UCIWWT].

------------------------------------------------------

JUNIO

07-16 | Tour Auvergne (FRA) [UCIWT].

13 | Copenhaguen sprint (DAN) [UCIWWT].

14 | Copenhaguen sprint (DAN) [UCIWT].

17-21 | Tour de Suiza (SUI) [UCIWWT].

17-21 | Tour de Suiza (SUI) [UCIWT].

------------------------------------------------------

JULIO

04-26 | Tour de Francia (FRA) [UCIWT].

------------------------------------------------------

AGOSTO

01-09 | Tour de Francia (FRA) [UCIWWT].

01 | Clásica San Sebastián (EUS) [UCIWT].

03-09 | Tour de Polonia (POL) [UCIWT].

16 | Clásica Hamburgo (ALE) [UCIWT].

19-23 | Tour de Gran Bretaña (BRI) [UCIWWT].

19-23 | Renewi Tour (BEL) [UCIWT].

22-13 | Vuelta a España (ESP) [UCIWT].

29 | GP Lorient Agglomération Trophée Ceratizit (FRA) [UCIWWT].

30 | Clásica Bretaña-Oeste Francia (FRA) [UCIWT].

------------------------------------------------------

SEPTIEMBRE

02-07 | Simac Ladies Tour (NED) [UCIWWT]. Ganadora: Lorena Wiebes

04-06 | Tour de Romandía (SUI) [UCIWWT].

11 | GP Québec (CAN) [UCIWT].

14 | GP Montreal (CAN) [UCIWT].

------------------------------------------------------

OCTUBRE

10 | Il Lombardia (ITA) [UCIWT].

13-15 | Tour of Chongming Island (CHN) [UCIWWT].

13-18 | Tour de Guangxi (CHN) [UCIWT].

18 | Tour de Guangxi (CHN) [UCIWWT].

 

*Nota aclaratoria

UCIWT: UCI World Tour (carreras masculinas)

UCIWWT: UCI Women's World Tour (carreras femeninas)

UCI World Tour Itzulia Women Vuelta a España Vuelta a Burgos Itzulia Basque Country Giro de Italia Tour de Flandes Tour de Romandia Tour Down Under UAE Tour Milán-San Remo Lieja-Bastoña-Lieja Flecha Valona Amstel Gold Race Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Pello Bilbao Mikel Landa Meana Ion Izagirre Insausti Remco Evenepoel Wout van Aert Mathieu van der Poel Ciclismo

Te puede interesar

Entrevista a Jorge Azanza director de Euskaltel Euskadi en Altea
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Jorge Azanza, director de Euskaltel-Euskadi: "Intentaremos estar donde creemos que podemos tener éxito"

A finales de mes dará comienzo la temporada ciclista 2026 y Euskaltel-Euskadi apura su preparación en tierras alicantinas. "Estar en las carreras World Tour cerca de casa sería un sueño y una garantía", ha declarado su director. "Tenemos pocos cambios respecto a la temporada pasa, son seis cambios, pero la plantilla va a quedar muy compensada", ha recalcado. "Hemos reducido el número de sprinters", ha agregado.
Aitor Hernandez eta Irati Aranguren
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Irati Aranguren y Aitor Hernández, campeones de Euskadi de ciclocross

Esta mañana se ha celebrado el Campeonato de Euskadi de Ciclocross en Segura. En un circuito de 2.700 metros y un día fantástico, en féminas la victoria ha sido para Irati Aranguren. La ciclista de Usurbil de 18 años, debutará el año que viene en profesionales de la mano de Laboral Kutxa Euskadi. En categoría masculina, Ismael Esteban ha sido el más rápido y se ha llevado la quinta edición del gran premio de Segura. La txapela del Campeonato de Euskadi ha sido para Aitor Hernández que ha llegado en segundo lugar. Es el séptimo título de Euskadi para el corredor de Ermua.    

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X