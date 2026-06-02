Igor Arrieta: “Oso Giro ona izan da niretzat; orain eskaintzak dauzkat eta badaukat non erabaki”
Igor Arrietarekin bildu gara Giroa amaitu berritan. UAEko txirrindulariak azaldu digunez, “oso Giro ona” izan da berarentzat eta orain badaki “hiru asteko txirrindularia” izan daitekeela. Hori bai, oraingoz, behintzat, lider moduan baino “laguntzaile bezala” ikusten du bere burua.
Van der Breggenek Balsamoren diktadurarekin amaitu eta maglia arrosa jantzi du kronoigoeran
SD Worx-Protime taldeko herbeheretarrak irabazi du laugarren etapako erlojupekoa, 12,7 kilometroko igoera, Belluno eta Nevegal artean. Elisa Balsamo italiarrak, aldiz, ikaragarri sufritu eta bederatzi minutu baino gehiago galdu ditu helmugan.
Caja Rural-Seguros RGA taldeak Frantziako Tourrean izango duen maillota aurkeztu du; 1987an eta 1988an erabilitakoa bezalakoa da
Nafarroako taldeak asteartean aurkeztu du maillot hori, eta Marino Lejarreta ere izan da ekitaldian; berriztarrak 80ko hamarkadako Tour horietan izan zen.
Elisa Balsamo italiarrak, hirutik hiru Italiako Giroan
Lidl-Trek taldeko txirrindulariak irabazi du Giroko hirugarren etapa, beste egun batez azken esprinta irabazita. 156 kilometroko etapa Bibione eta Buja artean jokatu da.
Honela geratu da 2026ko Italiako Giroko podiuma
Jonas Vingegaard (Visma) izan da 2026ko Italiako Giroko irabazlea. Felix Gall (Decathlon) bigarren izan da eta Jai Hindlay (Red Bull) hirugarren. Bestalde, Afonso Eulaliok (Bahrain) gazte onenaren maillota irabazi du, Giulio Cicconek (Lidl-Trek) eskalatzaileena eta Paul Magnierrek (Soudal) puntuena.
Vismak xanpainarekin ospatu du Vingegaarden garaipena Giroan
Jonas Vingegaardek ziurtatuta zuen garaipena Italiako Giroko azken etapa jokatu aurretik. Gauzak horrela, bere taldeak lasai hartu du ibilbidea eta xanpainarekin ospatzeko aprobetxatu dute.
Esprint estuan erabaki da Giroko azken etapako irabazlea
Tropela batera iritsi da Erromara Italiako Giroko azken etapan. Azken kilometroa geratzen zenean, mugimenduak hasi dira, eta etapako azken metroak esprint estu-estuan lehiatu dira. Lidl-Trek taldeko Jonathan Milan italiarra izan da azkarrena, Giovani Lonardi (Polti) bigarren izan da eta Paul Penhoet (Groupama) hirugarren.
Balsamok maglia arrosa sendotu du Caorlen irabazita
Laboral Kutxako txirrindularirik onena Alessia Zambelli italiarra da, sailkapen nagusiko hamargarren postuan geratu baita.
Lorena Wiebes Italiako Girotik kanporatu dute
Araudia betetzen ez duen bizikleta bat erabiltzea leporatu diote, onartutakoa baino pisu txikiagoa duelako.