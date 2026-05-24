BURGOSKO ITZULIA

Yara Kastelijnek irabazi du Burgosko Itzulia, eta Usoa Ostolaza hirugarren izan da

Sailkapen nagusian ez ezik, Neilako aintziretan bukatu den etapan ere hirugarrena izan da txirrindulari zarauztarra. Azken etapan, berriz, Kastelijn txapelduna gailendu da. 

Burgosko Itzulia 2026. Usoa Ostolaza hirugarren.

Evita Muzic, Yara Kastelijn eta Usoa Ostolaza, podiumean. Argazkia: Burgosko Itzulia

AGENTZIAK | KIROLAK EITB

Yara Kastelijn (Fenix Premier Tech) herbeheretarrak irabazi du Burgosko Itzulia, eta Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa) euskal herritarra hirugarren izan da, Evita Muzic (FDJ) frantziarraren atzetik.

Laugarren eta azken etapan ere, emaitza bera izan da: Kastelijn gailendu da Neilako aintziretan, eta Ostolaza hirugarren postuan sailkatu da, Muzicen atzetik.   

Movistar taldeko Sara Martin izan da eguneko ihesaldian, baina helmugarako 7 kilometro falta zirenean harrapatu du faboritoen taldeak.

Lasterketa etapa hasieran hautsi da. Tropela bitan zatitu da, eta nahasmen hori baliatuta, Movistar taldeko Sara Martinek erasoa jo, eta ihes egin du.    

Federica Venturelli (UAE ADQ) italiarra haren atzetik joan da, eta hainbat kilometro egin dituzte elkarrekin lasterketaren buruan.

Tropela, baina, ondo antolatu da, eta 1 minutu eta 48 segundora murriztu du aldea. Multzo handi horretan, eraso gehiago izan dira, aurrekoak harrapatzeko asmoz.

Horrenbestez, Sara Martinek beste estutu bat eman dio Venturelliri, eta garaipenaren bila joan da. Hala ere, Neilako aintziretara bidean, faboritoen taldeak erritmoa gogortu du, eta helmugarako 7 kilometro falta zirenean harrapatu dute Sara Martin.

Eskalatzaile onenak geratu dira lasterketaren buruan, eta eraso erabakigarria Evita Muzicek eta Yara Kastelijnek jo dute. Berehala egin dute tartea, eta Muzicek egoera kontrolpean zeukala ematen bazuen ere, Kastelijnek erritmoa gogortu du helmugarako 1,2 kilometro falta zirenean, eta txirrindulari frantziarra atzean gelditu da.   

Kastelijn bakarka nagusitu da; Muzic izan da bigarrena; eta Ostolaza, berriz, hirugarrena. Bata bestearen atzetik helmugaratu dira hirurak, oso segundo gutxiko tartean.   

Burgosko Itzuliko sailkapen nagusiko podiuma ere aipatu hiru txirrindulariek osatu dute.

