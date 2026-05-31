Vingegaard txirrindularitzaren olinpoan sartu da, Giroa irabazita; Milan nagusitu da azken etapan

Visma-Lease a Bike taldeko txirrindulari daniarrak irabazi du 2026ko Italiako Giroa, hiru astez erakutsitako nagusitasunari esker, batez ere mendiko etapetan ia erabakita utzita. Garaipen honekin, hiru itzuli handiak eskuratu ditu. Jonathan Milan italiarrak, bere aldetik, azken etapa irabazi du esprint ikusgarri batean.

L. U. G. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Jonas Vingegaard daniarrak irabazi du 2026ko Italiako Giroa, eta amaiera ezin hobea eman dio bere estreinako parte-hartzeari. Jonathan Milan italiarrak, berriz, azken etapa eskuratu du esprint ikusgarri batean nagusituta, hainbat etapatan garaipena gertu izan ondoren.

Vingegaardek mendiko etapetan erakutsitako nagusitasunari esker irabazi du lasterketa. Guztira 5 etapa garaipen lortu ditu, maldan gora aurkari guztiak atzean utzita. Giroaren 109. edizioa irabazita, 3 itzuli handiak batu ditu bere palmaresean, aurretik Frantziako Tourra eta Espainiako Vuelta ere irabazi baititu.

Sailkapen nagusian, 5 minututik gorako aldea atera die berarekin batera podiumera igo diren Felix Gall austriarrari eta Jai Hindley australiarrari. Era berean, Visma-Lease a Bike taldea Giroko talderik sendoena izan da.

Giroaren protagonisten artean Igor Arrieta nafarra ere nabarmendu da. UAE Team Emirates taldeko txirrindulariak 5. etapa irabazi zuen Potenzan, Afonso Eulalio portugaldarrarekin borrokatutako amaiera zirraragarrian nagusituta.

 

Erroma maglia arrosa jantzita konkistatu ondoren, Vingegaardek Frantziako Tourrean jarri du jada arreta. Han, Tadej Pogacarrekin izango duen lehia handia izango da, eta Giroan erakutsitako mailak ikusmina eta itxaropena piztu ditu zaleen artean.

