ITALIAKO GIROA-4.ETAPA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Van der Breggenek Balsamoren diktadurarekin amaitu eta maglia arrosa jantzi du kronoigoeran

SD Worx-Protime taldeko herbeheretarrak irabazi du laugarren etapako erlojupekoa, 12,7 kilometroko igoera, Belluno eta Nevegal artean. Elisa Balsamo italiarrak, aldiz, ikaragarri sufritu eta bederatzi minutu baino gehiago galdu ditu helmugan.

Anna-van-der-Breggen-Giro-Italia-etapa-4
Anna van der Breggen herbeheretarra (SD Worx - Protime) podiumean. Irudia: Giro d 'Italia Women
author image

AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Anna van der Breggen (SD Worx - Protime) herbeheretarrak irabazi du gaur Italiako Giroko laugarren etapan erlojupeko igoeran (12,7 kilometro, Belluno eta Nevegal artean).

Etapako 12,7 kilometroetatik azken 11 maldan gora ziren, batez beste % 6,4ko aldapekin, baina erdiko zatian % 10etik gorako hormekin. Sailkapen nagusiko oilarrentzat aldeak ateratzeko aukera zen gaukoa.

Horrela, Van der Breggenek (31:38) 2021ean lortu zuen arrakasta errepikatu du gaurko kronoigoeran. Orduan minutu bat baino gehiagoko aldearekin irabazi zuen. Orduz geroztik erlojupekorik irabazi zegoen.

Gainera, SD Worx taldeko txirrindulariak sailkapen nagusiko liderraren elastiko arrosa eskuratu du. Elisa Balsamo (Lidl-Trek) zen haren jabe. Lidl-Trek taldeko txirrindularia esprinterrentzako etapetan nagusi izan da, baina igoeran sufritu egin du, eta bederatzi minutu baino gehiagora amaitu du (40:52).

Eguna ez zegoen erlojupeko teoriko faboritoentzat pentsatuta, hala nola Marlen Reusser suitzarrarentzat (Movistar). Reusserrek erlojupeko laua irabazi zuen 2025eko Giroan. Hala ere, bigarren denborarik onena egiteko gai izan da (32:42), Van der Breggenengandik 1:04ra, igoeran hanka onak erakutsiz.

Hirugarren Demi Vollering (FDJ United - Suez) izan da, 32 minutu eta 48 segundoko markarekin, Reusserrengandik oso gertu eta bere herrikidearengandik 1:10era.

Giroko bosgarren etapak 146 kilometro izango ditu, eta Longarone eta Sante Stefano di Cadore artean jokatuko da. Txirrindulariek Passo Tre Croci (lehen mailako mendatea), Passo di Sant 'Antonio eta Costa igoko dituzte asteazken honetan. Azken igoeraren gailurra helmugatik ia 17 kilometrora dute.

UCI World Tour Txirrindularitza Italiako Giroa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X