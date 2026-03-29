Vingegaardek irabazi du Volta, eta Brady Gilmor azken etapan nagusitu da

Txirrindulari danimarkarrak irabazi du Kataluniako Volta, Gilmore australiarrak esprintean irabazi duen azken etaparen ostean.

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ha ganado este viernes la quinta etapa de la Volta a Catalunya, disputada entre La Seu d'Urgell y La Molina/Coll de Pal sobre 153,1 kilómetros
Jonas Vingegaard. Argazkia: EFE archivo
Jonas Vingegaard danimarkarrak (Visma/Lease a Bike) bere hierarkia ezarri du igande honetan Bartzelonan irabazi duen Kataluniako Voltako 105. edizioan. Brady Gilmore australiarrak (NSN Cycling Team) irabazi du azken etapa, 95,1 kilometrokoa, Montjuïceko zirkuituko zazpi itzulietan.

Txirrindulari danimarkarrak, Kataluniako lasterketako mendiko bi etapak irabazi dituenak, aparteko ezustekorik gabe mantendu du liderraren elastikoa azken jardunaldian. Brady Gilmore izan da azkarrena, Dorion Godon frantziarraren (Ineos Grenadiers) eta Remco Evenepoel belgikarraren (Red Bull-Bora-Hansgrohe) aurretik.

 

Vismako liderrak, bestalde, Red Bull taldea kontrolpean izan du azken etapan, eta irabazlearen denbora berarekin (2 ordu, 6 minutu eta 44 segundo) zeharkatu du helmuga. Lenny Martinezek (Bahrain Victorious) eta Florian Lipowitzek (Red Bull-Bora-Hansgrohe) osatu dute podiuma.

