Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourreko etapa guztien profilak eta ibilbideak
Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourra ekainaren 7tik 14ra bitartean jokatuko da, eta Vizillen hasi eta Plateau de Solaisonen amaituko da. Zortzi etapak zuzenean kirolakeitb.eus-en eta ETBn izango dira ikusgai.
Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourra ekainaren 7an, igandean, hasiko da Vizillen, eta datorren igandean, hilak 14, amaituko da Plateau de Solaisonen. Lasterketak zortzi etapa izango ditu, eta EITBk zuzenean eskainiko ditu kirolakeitb.eus eta ETBren bitartez.
Hauek dira Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourreko ibilbidea osatzen duten zortzi etapak:
1. etapa, ekaina 7, igandea: Vizille-Saint Ismier (146 kilometro)
2. etapa, ekainak 8, astelehena: Saint Martin Le Vinoux-Le Puy en Velay (234 km)
3. etapa, ekainak 9, asteartea: Perreux-Perreux (28 km)
4. etapa, ekainak 10, asteazkena: Le Puy en Velay-Montrond les Bains (167 km)
5. etapa, ekainak 11, osteguna: Saint Chamond-Parc des Oiseaux Villars les Dombes (195 km)
6. etapa, ekainak 12, ostirala: Saint Vulbas-Crest Voland (182 km)
7. etapa, ekainak 13, larunbata: La Bridoire-Grand Colombier (133 km)
8. etapa, ekainak 14 igandea: Beaufort-Plateau de Solaison Brison (120 km)
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