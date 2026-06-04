MERCAN 'TOUR
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Ibon Ruiz: “Sinetsita nengoen irabaziko nuela”

Ibon Ruiz
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ibon Ruizek (Kern Pharma) profesional mailako lehen garaipena lortu zuen atzo Mercan'Tourrean. Bere balorazioa oso positiboa da, "kosta egin baitzaio" hori lortzea, eta babesleek euren aldeko apustua egiteko balio izatea espero du. (Bideoa gazteleraz)

Ibon Ruizek irabazi du Itsas Alpeak Klasikoa
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