Elisa Balsamok garaipen pokerra lortu du Brescellon
Txirrindulari italiar batek azken 25 urteetan inoiz lortu ez duena erditsi du Balsamok. Bera baino lehen, Fabiana Luperinik (1996) eta Greta Zoccak (2001) bakarrik lortu zuten balentria.
Elisa Balsamo (Lidl-Trek) italiarrak irabazi du gaur 2026ko Giroko seigarren etapa. 159 kilometroko etapak Ala eta Brescello artean jokatu da. Horrela, Balsamok bere laugarren garaipena lortu du aurtengo edizioan.
Bera baino lehen, 2001etik italiar bakar batek ez ditu lau etapa irabazi edizio berean: Fabiana Luperinik (1996) eta Greta Zoccak (2001) bakarrik lortu zuten balentria. Gainera, lehen aldia da txirrindulari bakar batek lau etapa garaipen lortzen dituela edizio berean 2019tik, urte horretan Marianne Vos holandarrak mugarri bera ezarri baitzuen.
Nevegaleko erlojupekoaren eta Dolomitetako mendiko jardunaldi gogorraren ondoren, Corsa Rosaren seigarren etapak ibilbide leunagoa zuen paper gainean, eta esprinterrentzako aukera paregabea eskaintzen zuen ibilbide ia guztiz laua, hurrengo egunetan jokatuko diren etapa erabakigarriei aurre egin aurretik.
Elisa Balsamok hiru etapa garaipen bazituen, eta gaur Lucinda Branden gurpila ederki aprobetxatu du laugarrena bereganatzeko (3h: 54:02), esprintean Maggie Coles-Lyster kanadarra (Human Powered Health) eta Georgia Baker australiarra (Liv AlUla Jayco) aise gaindituta.
Atzetik, Celia Gery frantziarra (FDJ United-Suez) laugarren helmugaratu da, eta Chiara Consonni italiarra (Canyon-Кm) bosgarren. Van der Breggen (SD Worx – Protime) eta Demi Vollering (FDJ United-Suez) hamazazpigarren eta hogeita hamabosgarren postuan iritsi dira helmugara, hurrenez hurren.
Sailkapen nagusiak ez du aldaketarik izan, Van der Breggen da liderra, eta liderraren maillot arrosari eutsi dio. Minutu bateko aldea du Volleringekiko, 1:24koa Niedermaierrekiko, 2:01ekoa Holmgrenekiko eta 2:03koa Marlen Reusser suitzarrarekiko (Movistar).
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FDJ United-Suez taldeko herbeheretarrak esprintean gainditu ditu Van der Breggen herrikidea eta Niedermaier alemaniarra. Van der Breggenek minutu bateko aldea du Volleringekiko sailkapen nagusian, 01:24koa Niedermaierrekiko eta 02:01ekoa Holmgrenekiko.
Van der Breggenek Balsamoren diktadurarekin amaitu eta maglia arrosa jantzi du kronoigoeran
SD Worx-Protime taldeko herbeheretarrak irabazi du laugarren etapako erlojupekoa, 12,7 kilometroko igoera, Belluno eta Nevegal artean. Elisa Balsamo italiarrak, aldiz, ikaragarri sufritu eta bederatzi minutu baino gehiago galdu ditu helmugan.
Elisa Balsamo italiarrak, hirutik hiru Italiako Giroan
Lidl-Trek taldeko txirrindulariak irabazi du Giroko hirugarren etapa, beste egun batez azken esprinta irabazita. 156 kilometroko etapa Bibione eta Buja artean jokatu da.
Honela geratu da 2026ko Italiako Giroko podiuma
Jonas Vingegaard (Visma) izan da 2026ko Italiako Giroko irabazlea. Felix Gall (Decathlon) bigarren izan da eta Jai Hindlay (Red Bull) hirugarren. Bestalde, Afonso Eulaliok (Bahrain) gazte onenaren maillota irabazi du, Giulio Cicconek (Lidl-Trek) eskalatzaileena eta Paul Magnierrek (Soudal) puntuena.
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Esprint estuan erabaki da Giroko azken etapako irabazlea
Tropela batera iritsi da Erromara Italiako Giroko azken etapan. Azken kilometroa geratzen zenean, mugimenduak hasi dira, eta etapako azken metroak esprint estu-estuan lehiatu dira. Lidl-Trek taldeko Jonathan Milan italiarra izan da azkarrena, Giovani Lonardi (Polti) bigarren izan da eta Paul Penhoet (Groupama) hirugarren.
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Laboral Kutxako txirrindularirik onena Alessia Zambelli italiarra da, sailkapen nagusiko hamargarren postuan geratu baita.
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