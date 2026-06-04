ITALIAKO GIROA-6. ETAPA

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Elisa Balsamok garaipen pokerra lortu du Brescellon

Txirrindulari italiar batek azken 25 urteetan inoiz lortu ez duena erditsi du Balsamok. Bera baino lehen, Fabiana Luperinik (1996) eta Greta Zoccak (2001) bakarrik lortu zuten balentria.

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Elisa Balsamo (Lidl-Trek) italiarrak besoak altxatu ditu Brescelloko helmugan. Irudia: Giro d 'Italia Women
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AGENTZIAK | EITB

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Elisa Balsamo (Lidl-Trek) italiarrak irabazi du gaur 2026ko Giroko seigarren etapa. 159 kilometroko etapak Ala eta Brescello artean jokatu da. Horrela, Balsamok bere laugarren garaipena lortu du aurtengo edizioan.

 

Bera baino lehen, 2001etik italiar bakar batek ez ditu lau etapa irabazi edizio berean: Fabiana Luperinik (1996) eta Greta Zoccak (2001) bakarrik lortu zuten balentria. Gainera, lehen aldia da txirrindulari bakar batek lau etapa garaipen lortzen dituela edizio berean 2019tik, urte horretan Marianne Vos holandarrak mugarri bera ezarri baitzuen.

Nevegaleko erlojupekoaren eta Dolomitetako mendiko jardunaldi gogorraren ondoren, Corsa Rosaren seigarren etapak ibilbide leunagoa zuen paper gainean, eta esprinterrentzako aukera paregabea eskaintzen zuen ibilbide ia guztiz laua, hurrengo egunetan jokatuko diren etapa erabakigarriei aurre egin aurretik.

Elisa Balsamok hiru etapa garaipen bazituen, eta gaur Lucinda Branden gurpila ederki aprobetxatu du laugarrena bereganatzeko (3h: 54:02), esprintean Maggie Coles-Lyster kanadarra (Human Powered Health) eta Georgia Baker australiarra (Liv AlUla Jayco) aise gaindituta.

Atzetik, Celia Gery frantziarra (FDJ United-Suez) laugarren helmugaratu da, eta Chiara Consonni italiarra (Canyon-Кm) bosgarren. Van der Breggen (SD Worx – Protime) eta Demi Vollering (FDJ United-Suez) hamazazpigarren eta hogeita hamabosgarren postuan iritsi dira helmugara, hurrenez hurren.

Sailkapen nagusiak ez du aldaketarik izan, Van der Breggen da liderra, eta liderraren maillot arrosari eutsi dio. Minutu bateko aldea du Volleringekiko, 1:24koa Niedermaierrekiko, 2:01ekoa Holmgrenekiko eta 2:03koa Marlen Reusser suitzarrarekiko (Movistar).

 

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