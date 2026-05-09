Azken etapa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Paula Blasik irabazi du Espainiako Vuelta, eta Ostolazak laugarren bukatu du

Azken etapa Anglirun amaitu da eta Petra Stiasnyk eraman du garaipena, Blasi baino 23 segundo azkarrago helmugaratuta. 

L'ANGLIRU (ASTURIAS), 09/05/2026.- La ciclista española Paula Blasi (c), del UAE, en el podio tras proclamarse vencedora de la prueba junto a la segunda clasificada, la neerlandesa Anna van der Breggen (i) y la tercera, la francesa Marion Bunel, tras la séptima y última etapa de la Vuelta Ciclista a España, este sábado entre Pola de Laviana y L'Angliru, de 132 kilómetros de recorrido.EFE/ Eloy Alonso

Paula Blasi podiumean, Anna van der Breggenekin eta Marion Bunelekin Argazkia: Efe.

author image

AGENCIAS | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Paula Blasik (UAE Team ADQ) historia egin du emakumezkoen Espainiako Itzuliko sailkapen nagusia irabazita. Kataluniarrak bigarren egin du Anglirun amaitu den etapan, ekitaldi honetako azkena, Petra Stiasny suitzarraren (Human Powered Health) atzetik.

Usoa Ostolzak zarauztarrak laugarren postua lortu du sailkapen nagusian, Anglirura igora bikaina egin ondoren.

Blasik garaipena eraman du Anna van der Breggen (SD Worx-Protime) gaur arteko liderrari 24 segundoko aldea aterata . Hebeheretarrak izan izan du azken etapa liderraren jertsea defendatu.

23 urteko Blasi da itzuli handi bat irabazten duen estatuko lehen ziklista, Joane Somarriba bizkaitarrak azkenengoz itzuli handi bat poltsikoratu zuenetik. Somarribak Frantziako Tourra irabazi zuen 2000., 2001. eta 2003. urteetan, eta Italiako Giroa 1999. eta 2000. urteetan.

Gaztea izan arren, Blasik bere sasoi bikaina erakutsi du, eta munduko onenek erakutsi ohi duten maisutasuna erakutsi du Anglirun gora.  Hala ere, azkenean amore eman behar izan du Petra Stiasnyren bultzadaren aurrean. Irabazleak 4h09:40ko denboran egin ditu ibilbideko 132,9 kilometroak.

Blasik 23 segundo gehiago egin ditu helmugan, baina Van der Breggeni behar besteko aldea atera dio sailkapen nagusiko lehen postua lortzeko. Usoa Ostolaza Laboral Kutxa-Euskadi Fundazioko txirrindulariza, laugarren izan da sailkapen nagusian, irabazlearengandik 2:31ra. 

Results powered by FirstCycling.com

Results powered by FirstCycling.com

Anna van der Breggenek bere kondaira handitu du Les Praeresen garaipen bakarrarekin
Mischa Bredewold, garaile bosgarren etapako esprintean
Emakume kirolariak Espainiako Vuelta

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X