Errege Kopa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Reala, finalera Anoetan Athletic kanporatuta, Kopako derbi zirraragarrian (1-0)

Realak Atletico Madrilen aurka neurtuko ditu indarrak apirilaren 18an Sevillako Cartuja futbol-zelaian jokatuko den finalean. Txuri-urdinek 1-0 mendean hartu dute talde zuri-gorria, Oyarzabalek azken minutuetan penaltiz sartutako gol bati esker.

Mikel Oyarzabal y Guedes contentos tras el gol

Oyarzabal, penaltiz sartutako gola ospatzen. Argazkia: EFE

author image

E. L. H. | EITB

Azken eguneratzea

Realak Athletic kanporatu du gaur gauean Anoetan jokatu den Errege Kopako finalerdietako itzulerako partidan, eta Atletico Madrilen aurka apirilaren 18an Sevillako Cartuja futbol-zelaian jokatuko den txapelketako finalerako txartela lortu du. Txuri-urdinek 1-0 mendean hartu dute talde zuri-gorria, Mikel Oyarzabalek azken minutuetan penaltiz sartutako gol bati esker. Kanporaketan 2-0 nagusitu dira gipuzkoarrak.

Lehen zati parekatuan, Athleticek Reala baino zertxobait hobexeago hasi du norgehiagoka, baina talde txuri-urdinak laster orekatu du lehia. Lehen minutu horietan, Valverderen taldeak arrisku apurren bat sortu du Marreroren ate inguruan. Horrela, Berenguerren burukada pattal bat kanpora joan da.

Handik gutxira, donostiarrek txartel horia eskatu dute, Vivianek Sergio Gomezi egindako sarrera batengatik. 11. minutuan, Jauregizarrek falta egin dio Barreneri zuri-gorrien area ertzean, ezker hegalean. Carlos Solerrek atera jaurti du zuzenean, eta Padillak geldiketa bikaina egin du, lehen zatiko aukerarik onenean.

22. minutuan, epaileak txartel horia erakutsi dio Paredesi Oyarzabali egindako sarrera batengatik. Minutu batzuk geroago, Williamsi antzeko sarrera egin diote, baina atzelari txuri-urdinak ez du txartelik ikusi.

Guedesen barnekaldiak izan dira jokaldi aipagarrieenak lehen zatiaren azken txanpan. Horietako batean, bere erdiraketak ez du errematatzailerik aurkitu. Jokaldi berean Padillak min hartu du Paredesekin talka egin ostean. Atsedenaldiaren aurreko azken jokaldian aurrelari portugaldarra ez da fin ibili jokaldi baten amaieran, apur bat geldo eta desorekatuta egon da, eta bere errematea kornerrera aldaratu du Laportek. Sanceten erdiraketa on batek ere ez du errematatzailerik aurkitu azken txanpa horretan.

Atsedenaldiaren ostean, partidaren dinamika ez da aldatu eta berdintasuna izan da nagusi. Hala ere, bigarren zatian, Ernesto Valverderen mutilak hobeto zelairatu dira, baina Realak ere aldaketei esker indarrak orekatu ditu. Mikel Martinen eta Yangel Herreraren bi burukada gora joan dira bi kornerretan.

Guedesek beste erremate bat huts egin du 66. minutuan. Partekatutako zerbait zenez, Berenguerrek 73.ean asko gurutzatu du eskuinkada bat. Denborak aurrera egin ahala tentsioak gora egin du, eta giroa are gehiago kargatu da 83. minutuan, entrenatzaileek hainbat aldaketa egiten zituzten bitartean, VARak epaileari deitu dionean.

Orduan, Cesar Soto Gradori jakinarazi zaio korner jaurtiketa batean Iñigo Ruiz de Galarretak Yangel Herrerari heldu diola, eta jokaldia azter zezala eskatu diote epaileari. Epaileak penaltia adierazi du; Oyarzabalek, ohi bezala, ez du barkatu hamaika metroetatik.

Luzapenean, Mikel Vesgak berdinketa lortzeko abagune argia izan du korner batean, arean barruan izandako errebote batzuen ondoren, baina Marrerok baloia aldaratu eta bere gola eragotzi du. Amaieran, lehenengo Luka Sucic eta ondoren Orri Oskarsson, honek zutoinera egindako burukada batekin, 2-0ekoa egiteko aukera izan dute.

Futbola Pellegrino Matarazzo Real Sociedad Anoeta Athletic Club Errege Kopa Ernesto Valverde Futboleko beste lehiaketa batzuk Euskal Derbia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X