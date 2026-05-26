FIFAk ofizial egin du Iranek Tijuanan egingo duela Mundu Txapelketako egonaldia

Irango kontzentrazio-lekua aldatuko duela iragarri du erakundeak, AEBetako bisekin arazoak saihesteko.

Irango selekzioaren artxiboko irudia. Argazkia: Europa Press
AGENTZIAK | EITB

FIFAk ofizial egin du ekainaren 11tik aurrera 2026ko Munduko Txapelketan parte hartuko duten 48 selekzioen egonaldietarako lekuen zerrenda. Besteak beste, Irango jokalarien kokalekua aldatu dute: Tucsonen egon beharrean, Tijuanako (Mexiko) Xoloitzcuintle Zentroan izango dira.

Irango selekzioak joan den astean iragarri zuen bere egoitza Tijuanan egongo zela, Ameriketako Estatu Batuekin mugan, Mexikoko Kalifornia Beherean, AEBetako bisekin arazorik ez izateko.

Txapelketako G multzoan dago Iran, eta bere lehen bi partidak Zeelanda Berriaren eta Belgikaren aurka jokatuko ditu, ekainaren 16an eta 21ean, Los Angelesen. Egiptoren aurkako hirugarren partida, berriz, Seattlen izango da.

Guztira, 39 talde bilduko dira Ameriketako Estatu Batuetan, zazpi Mexikon eta bi Kanadan.


