Oliver Glasner, Crystal Palace taldeko entrenatzailea: “Ez dakit zer ematen dieten jaten euskal entrenatzaileei”
Austriarrak Londreseko Crystal Palace taldea zuzentzen du, eta, asteazkenean, Iñigo Perezen Rayo Vallecano izango du aurkari Konferentzia Ligako finalean; Glasnerrek Iñigo Perez bera, Unai Emery edo Mikel Arteta, besteak beste, izan ditu hizpide.
Oliver Glasner austriarrak, Crystal Palace taldeko entrenatzailea bera, euskal entrenatzailea batzuek 2025-2026 denboraldian izan duten arrakasta izan du hizpide, asteartean, bere taldeak eta Iñigo Perezen Rayo Vallecanok asteazkenean jokatuko duten Konferentzia Ligako finalaren aurreko eguneko prentsaurrekoan: “Ez dakit zer ematen dieten jaten euskal entrenatzaileei”, esan du Glasnerrek.
“Ez dakit zer ematen dieten jaten Euskal Herrian, baina zerbait oso ondo ari dira egiten Rayo Vallecano (Iñigo Perezek entrenatzen du hori), Arsenal (Mikel Arteta da entrenatzailea) eta Aston Villa (Unai Emeryrena), bai eta Reala ere. Ez dakigu zein den euskal entrenatzaileen sekretua”, adierazi du Glasnerrek.
Nabarmentzeko modukoa da nola Iñigo Perezek, Mikel Artetak eta Unai Emeryk lortu duten euren taldeek, hurrenez hurren, Konferentzia Ligako, Txapeldunen Ligako eta Europa Ligako finalak jokatzea. Hain zuzen, Unai Emeryk Europa Liga irabazi du, eta Iñigo Perezek eta Mikel Artetak asteazkenean eta larunbatean lor lezakete titulua. Arteta, halaber, Ingalaterrako Premier League txapelketan gailendu da, eta entrenatzaile onenarentzako saria eman diote.
Horiek ez ezik, beste euskal entrenatzaile batzuk ere ibili dira bikain 2025-2026 denboraldian: esate baterako, Andoni Iraolak, Premier Leaguen, Bornemouth Europa Ligarako sailkatzea lortu du.
Zure interesekoa izan daiteke
FIFAk ofizial egin du Iranek Tijuanan egingo duela Mundu Txapelketako egonaldia
Irango kontzentrazio-lekua aldatuko duela iragarri du erakundeak, AEBetako bisekin arazoak saihesteko.
Bartzelonak laugarren Txapeldunen Liga irabazi du Lyon garaituta
4-0 nagusitu da, Pajorren eta Parallueloren bina golei esker, bi urte geroago berriro Europako Txapeldunen Kopa eskuratzeko.
Damaris Egurrola, Txapeldunen Ligako bere hirugarren finalaren aurrean
Asteburu honetan jokatuko da emakumezkoen Txapeldunen Ligako finala. Bartzelona eta Olympique Lyon izango dira nor baino nor gehiago Oslon.
Kongoko selekzioak bertan behera utzi ditu Kinshasan egin behar zituen lan saioak eta agurra, ebola agerraldiagatik
Selekzioko bozeramaileak adierazi duenez, Kongoko jokalariak Munduko Txapelketa baino lehen kutsatzeko beldurrik ez da izan behar, ia jokalari guztiek atzerrian jokatzen baitute, batez ere Frantzian.
Aston Villak Friburgo hartu du mendean (0-3), eta Emeryk bere bosgarren Europa Liga irabazi du
Hondarribiko entrenatzaileak talde ingelesa garaipena lortzera eraman du Istanbulen jokatu den finalean. Aston Villa nagusi izan da norgehiagokan, eta finala aise irabazi du.
Iraolaren Bournemouthek Cityrekin berdindu du, eta Artetaren Arsenal txapeldun egin du
Horrela, Londresko taldeak Premier Liga irabazi du, 22 urte eta gero. Arsenalek hamalaugarren liga bereganatu du.
Bartzelona, Kopan ere nagusi
Kataluniako taldeak 12. Erreginaren Kopa irabazi du, hirugarrena jarraian, Atletico Madrili 3-1 irabazita.
Olatz Rivera bizkaitarra izango da Erregina Koparen finaleko epailea
Gainera, epaile bilbotarrak Iragartze Fernandez getxotarra eta Haizea Castresana laudioarra izango ditu marrazain.
Aston Villa-Friburgo, Europa Ligako finala, eta Rayo Vallecano-Crystal Palace, Konferentzia Ligako finala
Iñigo Perez entrenatzaile nafarrak Madrilgo langile auzoko taldea bere historiako lehen finalerako sailkatu du, Estrasburgo finalerdietan kanporatuta. Bestalde, Unai Emery gipuzkoarraren Aston Villak Nottingham Foresten aurkako kanporaketa irauli du itzuliko neurketan.