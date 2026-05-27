Oliver Glasner, Crystal Palace taldeko entrenatzailea: “Ez dakit zer ematen dieten jaten euskal entrenatzaileei”

Austriarrak Londreseko Crystal Palace taldea zuzentzen du, eta, asteazkenean, Iñigo Perezen Rayo Vallecano izango du aurkari Konferentzia Ligako finalean; Glasnerrek Iñigo Perez bera, Unai Emery edo Mikel Arteta, besteak beste, izan ditu hizpide. 

Oliver Glasnerrek Iñigo Perez izango du aurkari, Konferentzia Ligako finalean. Argazkia: Europa Press.

J. E. R. | KIROLAK EITB

Oliver Glasner austriarrak, Crystal Palace taldeko entrenatzailea bera, euskal entrenatzailea batzuek 2025-2026 denboraldian izan duten arrakasta izan du hizpide, asteartean, bere taldeak eta Iñigo Perezen Rayo Vallecanok asteazkenean jokatuko duten Konferentzia Ligako finalaren aurreko eguneko prentsaurrekoan: “Ez dakit zer ematen dieten jaten euskal entrenatzaileei”, esan du Glasnerrek.

“Ez dakit zer ematen dieten jaten Euskal Herrian, baina zerbait oso ondo ari dira egiten Rayo Vallecano (Iñigo Perezek entrenatzen du hori), Arsenal (Mikel Arteta da entrenatzailea) eta Aston Villa (Unai Emeryrena), bai eta Reala ere. Ez dakigu zein den euskal entrenatzaileen sekretua”, adierazi du Glasnerrek.

Nabarmentzeko modukoa da nola Iñigo Perezek, Mikel Artetak eta Unai Emeryk lortu duten euren taldeek, hurrenez hurren, Konferentzia Ligako, Txapeldunen Ligako eta Europa Ligako finalak jokatzea. Hain zuzen, Unai Emeryk Europa Liga irabazi du, eta Iñigo Perezek eta Mikel Artetak asteazkenean eta larunbatean lor lezakete titulua. Arteta, halaber, Ingalaterrako Premier League txapelketan gailendu da, eta entrenatzaile onenarentzako saria eman diote.

Horiek ez ezik, beste euskal entrenatzaile batzuk ere ibili dira bikain 2025-2026 denboraldian: esate baterako, Andoni Iraolak, Premier Leaguen, Bornemouth Europa Ligarako sailkatzea lortu du. 

