ARGAZKI-GALERIA: Reala-Athletic Kopako finalerdiak utzitako irudirik onenak

EITB

Realak eta Athleticek 2025-2026 denboraldiko Errege Kopako finalaurrekoaren itzuliko neurketa jokatu dute. Hemen daude ikusgai Kopako euskal derbiak utzitako irudi ederrenetako zenbait.

Futbola Real Sociedad Athletic Club Errege Kopa Futboleko beste lehiaketa batzuk Euskal Derbia

