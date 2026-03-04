ERREGE KOPA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Horrelakoa izan da Realari garaipena eman dion penaltia

SAN SEBASTIÁN, 04/03/2026.- El delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal tras conseguir el primer gol de su equipo durante el encuentro correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que disputan este miércoles Real Sociedad y Athletic Club en el estadio de Anoeta, en San Sebastián. EFE / Javier Etxezarreta.
18:00 - 20:00

Oyarzabalek Anoetan jokatu den derbia ospatzen. Irudia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

VARak deituta joan da epailea zer gertatu den begiratzea. Ruiz de Galarretak kamisetatik heldu dio Yangel Herrerari arean, eta penaltia dela erabaki du epaileak. Oyarzabalek bota, eta gola sartu du, horrera Sevillarako txartela lortuz.

Reala Errege Kopako finalerako sailkatu da Athletic kanporatu ostean Anoetan jokatutako derbian
Futbola Real Sociedad Mikel Oyarzabal Athletic Club Euskal Derbia Futboleko beste lehiaketa batzuk

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X