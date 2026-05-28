OSASUNA 

Osasunak iragarri du Santi Castillejok talde gorritxoaren filialaren entrenatzaile izateari utziko diola 8 denboraldien ostean

Denbora honetan zehar lehen taldeko Jon Moncayola, Aimar Oroz, Jorge Herrando, Iker Muñoz, Iker Benito, Asier Osambela edo Iñigo Arguibide bezalako jokalariak izan ditu bere esanetara.

Santi Castillejo deja Osasuna Promesas tras 8 temporadas
KIROLAK EITB

Osasunak iragarri du Santi Castillejo filialeko entrenatzaileak kluba utziko duela 8 denboraldiren ostean. Valtierrako entrenatzaileak 280 aldiz zuzendu du Osasuna Promesas taldea, eta denbora honetan zehar lehen taldeko Jon Moncayola, Aimar Oroz, Jorge Herrando, Iker Muñoz, Iker Benito, Asier Osambela edo Iñigo Arguibide bezalako jokalariak izan ditu bere esanetara. Pablo Ibañez, Javi Martinez, Ivan Barbero edo Diego Moreno bezalako jokalari ohiak bere eskuetatik pasa dira baita ere.

Talde nafarrak "eskerrak eman nahi izan dizkiogu Valtierrako entrenatzaileari bere konpromisoagatik eta egindako lan bikainagatik; Ivan Santafe bigarren entrenatzaileari esker ona ere eman nahi diogu".

