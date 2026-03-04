Errege Kopa
Valverde: "Kanporaketa irauli ahal izateko aukera gehiago sortzea falta izan zaigu"

Ernesto Valverde Athleticeko entrenatzailea, Realaren aurka Anoetan galdu ondoren. Irudia: EITB

Athleticeko entrenatzaileak onartu egin du Reala "defentsan sendo" aritu dela eta bere jokalariei "presioa gainditzea kosta" izan zaiela. Prestatzaile zuri-gorriaren ustez, "ez da finalerdia erabaki epaileak adierazitako penaltiagatik".

