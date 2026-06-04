ZIGOR PROPOSAMENA

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Sadar bi hilabetez ixtea eskatu dute, eta Osasunak “bidegabetzat eta neurrigabetzat" jo du

Indarkeriaren Aurkako Batzordeak Sadar bi hilabetez ixtea eskatu du, baita Osasunari 200.000 euroko isuna jartzea ere, maiatzaren 22an Getaferen aurkako partidaren aurretik, ateak irekita Iruñeko futbol-zelaian, egindako lan saioan "sarrera kontrolean irregulartasunak egon zirelako".

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Osasunako jokalariak zale gorritxoak txalotzen, Sadarreko entrenamenduan, Getaferen aurkako partida Madrilen jokatzera joan baino lehen. Irudia: Osasuna

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KIROLAK EITB

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Indarkeriaren, Arrazakeriaren, Xenofobiaren eta Intolerantziaren aurkako Espainiako Estatuko Batzordeak Osasunaren futbol-zelaia, Sadar, aldi baterako ixtea proposatu du gaur. Erakundeak Sadar bi hilabetez ixtea eskatu du, baita Osasunari 200.000 euroko isuna jartzea ere, maiatzaren 22an Getaferen aurkako partidaren aurretik, ateak irekita, Iruñeko futbol-zelaian egindako entrenamenduan izandako "irregulartasunengatik".

Segurtasun koordinatzaileak egindako txostenak jaso zuenez, harmailetan "hamar bat bengala piztu ziren, ikusleen osotasuna arriskuan jarri zutenak, talde ultra baten sinbologia erakustearekin batera; gainera, jokalari nafarrak hegoaldeko sektorera hurbildu ziren eta talde horretako banderak eta bufandak hartu zituzten", Indar Gorriri erreferentzia argi eta zuzena eginez, aipatu gabe.

Osasunak berehala erantzun dio zigor proposamenari, eta "bidegabea eta neurriz kanpokoa" dela adierazi du. Taldea ez dator bat, "inondik inora, agintariek kluba zale jakin batzuen jokabideagatik errudun egiten saiatzearekin".

Talde gorritxoak ohar batean gogorarazi duenez, taldea Getaferen aurka etxetik kanpo jokatzen ari zen azken jardunaldian maila jaistea jokoan zegoela ikusita, eta jarraitzaileek hiriburura joaterik izango ez zutela ikusita, ateak irekitzea erabaki zuen denboraldiko azken entrenamenduan. 5.500 pertsona inguru bertaratu ziren lan saiora, "inolako istilu edo gorabeherarik izan gabe". "Hori, edozein erakunde publikorentzat lehentasunezkoa izan beharko lukeena, badirudi ez dela oraingo honetan", aurpegiratu du.

"Zigor eskaerak edozein ekitaldi jendetsutan lortu ezin den erantzukizun-estandar bat bere gain hartzen duela dirudi, prebentzio neurriak hartzeko betebeharra edozein jokabide indibidual eta istilu ez dagoela bermatzeko eginbeharrarekin nahastuz", kritikatu du.

Gainera, erakunde gorritxoak uste du "kluba ez ezik, jardunaldi hura gizalegez, errespetuz eta grinaz bizi izan zuten milaka bazkide eta zale ere zigortu nahi dituztela". "Baina proposamen zehatz honen larritasunaz haratago, Osasunak ezin du ezkutatu azken urteetan behin eta berriz jasotzen ari den tratuarekiko duen kezka", gaineratu du.

Horrela, Osasunaren aurkako espediente, zigor eta zigor-proposamenen "pilaketa" salatu du talde nafarrak . Gainera, horrek "gure bazkide, zale eta langileen artean ezkutatzea gero eta zailagoa den sentsazioa sortzen ari dela uste du: Osasuna Espainiako futbolaren beste esparru batzuekin homologatzea oso zaila den zaintza eta zigor maila baten menpe dagoela".

"Zilegi da galdetzea beste egoera batzuetan oso erantzun desberdinak jasotzen dituztela diruditen jokabideek zergatik bihurtzen diren, Osasunari eragiten diotenean, aparteko gogortasuneko zigor proposamenak", galdetu du.

"Bereziki mingarria da klubaren irudia behin eta berriz zalantzan jartzen dela ikustea, eta, azkenean, taldearen eta zale guztien gainean susmo-itzal bidegabea jartzen da", salatu du.

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