La Real, a la final tras apear al Athletic en un vibrante derbi copero en Anoeta (1-0)
La Real Sociedad se medirá al Atlético de Madrid en la final que se disputará el próximo 18 de abril en el estadio de La Cartuja de Sevilla. El conjunto txuri-urdin se ha impuesto por 1-0 a los rojiblancos en Anoeta tras transformar Oyarzabal un penalti en los minutos finales.
La Real ha eliminado al Athletic en el partido de vuelta de semifinales de Copa del Rey disputado esta noche en Anoeta, y ha logrado el billete para la final del torneo, que disputará frente al Atlético de Madrid el próximo 18 de abril en el estadio de La Cartuja de Sevilla. Los txuri-urdines se han impuesto por 1-0 gracias a un penalti ejecutado por Oyarzabal en los minutos finales, 2-0 en el global de la eliminatoria.
En una equilibrada primera parte, el Athletic ha comenzado un punto por encima de la Real, pero el equipo txuri-urdin ha equilibrado pronto la contienda. En esos primeros minutos, los de Valverde han realizado una primera aproximación con cierto peligro, que ha acabado con flojo cabezazo de Berenguer, que se ha marchado fuera.
Poco después, los donostiarras han pedido amarilla por una entrada de Vivian sobre Sergio Gómez, que ha perdido la bota. En el minuto 11, Jauregizar ha cometido falta sobre Barrene en el lateral del área rojiblanca. Carlos Soler ha disparado directamente a puerta y Padilla ha realizado una gran parada, en la mejor ocasión de la primera mitad.
En el 22, el colegiado ha mostrado tarjeta amarilla a Paredes por una entrada a Oyarzabal. Pocos minutos más tarde una entrada similar sobre Williams no ha sido sancionada con tarjeta.
Las internadas de Guedes han sido lo más peligroso en la recta final del primer acto. En una de ellas su centro no ha encontrado rematador. En la misma jugada Padilla se ha hecho daño tras chocar con Paredes. En la última jugada antes del descanso el delantero portugués no ha estado fino en la finalización de una jugada, algo lento y desequilibrado, su remate ha sido finalmente rechazado a córner por Laporte. Un buen centro de Sancet tampoco ha encontrado rematador en lo más reseñable del Athletic en esa recta final.
Tras el descanso, la dinámica del partido no ha cambiado y la igualdad ha sido máxima. En todo caso, en la reanudación, los pupilos de Ernesto Valverde han comenzado mejor, pero la Real se ha entonado gracias a las sustituciones y ha incordiado en el 63' con un cabezazo alto de Yangel Herrera.
El omnipresente Guedes ha fallado otro remate en el 66', demostrando que el equipo entrenado por Pellegrino Matarazzo tenía su mirilla desviada. Como era algo compartido, Berenguer en el 73' ha cruzado mucho un derechazo raso. La tensión crecía con el paso del tiempo y más se cargó el ambiente cuando en el 83', mientras se hacían varias sustituciones, el VAR ha llamado al árbitro.
Se ha alertado entonces a César Soto Grado para que revisase un agarrón de Iñigo Ruiz de Galarreta sobre Yangel Herrera en un saque de esquina muy previo, a lo que el trencilla de campo ha reaccionado decretando pena máxima; Oyarzabal la ha transformado como en él es habitual.
En el larguísimo tiempo añadido, Mikel Vesga ha rondado el empate después de un barullo en el área al saque de un córner, pero Marrero ha hecho una parada de balonmano y ha evitado su gol. En ese desenlace destartalado, primero Luka Sucic y sobre la 'bocina' Orri Óskarsson, éste con un cabezazo al poste, han merodeado el 2-0.
